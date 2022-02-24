Вакцину на основе трех штаммов COVID-19 разрабатывают в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вакцина против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, разрабатываемая в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет содержать элементы S-белка от трех штаммов: «уханьского», «дельты» и «омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Он отметил, что вакцина будет очень актуальна в условиях постоянной мутации ковида. В ее состав довольно легко можно ввести новые антигенные варианты — на тот случай, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов коронавируса. Это сейчас и наблюдается: «дельтой» заражаются наравне с «омикроном», пояснил учёный.

Минздрав одобрил проведение I и II фаз клинических исследований препарата для граждан от 18 до 55 лет. Вакцина может появиться в гражданском обороте в России к осени, если исследования пройдут успешно, уточнил Гинцбург.



