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    Вакцину на основе трех штаммов COVID-19 разрабатывают в России

    24 Февраля 2022, 20:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вакцина против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, разрабатываемая в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет содержать элементы S-белка от трех штаммов: «уханьского», «дельты» и «омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

    Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

    Он отметил, что вакцина будет очень актуальна в условиях постоянной мутации ковида. В ее состав довольно легко можно ввести новые антигенные варианты — на тот случай, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов коронавируса. Это сейчас и наблюдается: «дельтой» заражаются наравне с «омикроном», пояснил учёный.

    Минздрав одобрил проведение I и II фаз клинических исследований препарата для граждан от 18 до 55 лет. Вакцина может появиться в гражданском обороте в России к осени, если исследования пройдут успешно, уточнил Гинцбург.

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    Россия Коронавирус в мире Вакцинация
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