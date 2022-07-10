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    Вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинировано 1 млн 160 тыс. 967 человек

    10 Июля 2022, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По информации на 10 июля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано первым компонентом – 1 млн 227 тыс. 980 человек, вторым компонентом – 1 млн 160 тыс. 967 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 868 252, беременные женщины – 41 238, кормящие женщины – 144 958.

    Второй дозой: подростки – 843 905, беременные женщины – 38 600, кормящие женщины – 138 794.

    Ранее сообщалось, что полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9 млн 315 тыс. 730 казахстанцев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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