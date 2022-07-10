Вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинировано 1 млн 160 тыс. 967 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По информации на 10 июля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано первым компонентом – 1 млн 227 тыс. 980 человек, вторым компонентом – 1 млн 160 тыс. 967 человек.

Из них первой дозой: подростки – 868 252, беременные женщины – 41 238, кормящие женщины – 144 958.

Второй дозой: подростки – 843 905, беременные женщины – 38 600, кормящие женщины – 138 794.

Ранее сообщалось, что полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9 млн 315 тыс. 730 казахстанцев.



