Вакциной Pfizer привились более 63 тысяч туркестанцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакциной Pfizer привились более 63 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В настоящее время Туркестанская область находится в «зеленой» зоне по показателю заболеваемости КВИ.

В регионе за последние сутки зарегистрировано 2 больных COVID-19. В области полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 15 764 случая КВИ. Из них 7750 прошли бессимптомно. Сейчас в инфекционных стационарах 216 мест. Из них 142 пустуют.

В регионе в общей сложности 1 040 032 человека добровольно приняли вакцину против коронавируса. Вторым компонентом вакцинировано 1 025 477 человек. Вакцинация против COVID-19 проводится в 150 пунктах. Кроме того, Туркестанская область занимает 2-е место в республике по количеству привитых вакциной «Pfizer». Ее получили более 63 тыс. человек, а ревакцинацию - более 33 тыс. человек.



