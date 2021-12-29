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    Вакциной Pfizer привились более 63 тысяч туркестанцев

    29 Декабря 2021, 20:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакциной Pfizer привились более 63 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В настоящее время Туркестанская область находится в «зеленой» зоне по показателю заболеваемости КВИ.

    В регионе за последние сутки зарегистрировано 2 больных COVID-19. В области полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 15 764 случая КВИ. Из них 7750 прошли бессимптомно. Сейчас в инфекционных стационарах 216 мест. Из них 142 пустуют.

    В регионе в общей сложности 1 040 032 человека добровольно приняли вакцину против коронавируса. Вторым компонентом вакцинировано 1 025 477 человек. Вакцинация против COVID-19 проводится в 150 пунктах. Кроме того, Туркестанская область занимает 2-е место в республике по количеству привитых вакциной «Pfizer». Ее получили более 63 тыс. человек, а ревакцинацию - более 33 тыс. человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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