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    Вакциной «Pfizer» привились более 39 тыс. беременных женщин в Казахстане

    27 Июля 2022, 09:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан обновило данные по вакцинации против КВИ подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    На 27 июля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 232 тыс. 019 человек, вторым компонентом – 1 млн 181 тыс. 109 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 869 898, беременные женщины – 41 338, кормящие женщины – 145 113. Второй дозой: подростки – 851 495, беременные женщины – 39 041, кормящие женщины – 140 510.

    Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9328091 человек в РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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