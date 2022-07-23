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    Вакциной Pfizer полностью провакцинированы почти 1,2 млн казахстанцев

    23 Июля 2022, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 544 079 человек, вторым компонентом - 9 325 823 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer привились 1 231 220 человек, вторым компонентом – 1 177 372 человека.

    Из них первой дозой - 869 427 подростков, 41 297 беременных женщин, 145 103 кормящие женщины. Второй дозой - 849 803 подростка, 38 970 беременных женщин, 140 273 кормящие женщины.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 заболевших коронавирусной инфекцией, 399 человек выздоровели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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