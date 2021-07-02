Вакцинные паспорта начали действовать в ЕС

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - С 1 июля в некоторых странах мира начался новый этап смягчения ограничительных мер, но ВОЗ предупредила о росте заражений коронавирусом из-за чемпионата Европы по футболу. Тем временем Австралия и Новая Зеландия жалуются на дефицит вакцины, а в Европейском союзе начали действовать электронные «паспорта вакцинации». Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, передает МИА «Казинформ».

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день коронавирусом в мире заразились 182,3 млн человек, число умерших приблизилось к 4 млн.

Суммарно на данный момент в мире сделано более 3,2 млрд прививок. В некоторых странах, например, в Британии, полностью или частично вакцинирована уже половина населения. В других (в том числе в России) темпы вакцинации значительно отстают от планов властей.

1 июля как точка отсчета вакцинных паспортов ЕС

В четверг в странах ЕС официально вошли в обращение вакцинные паспорта. Они представляют собой цифровой сертификат (при желании его можно распечатать), в котором может быть указано не только свидетельство о вакцинации, но и отрицательные тесты на ковид или доказательства того, что человек переболел.

Некоторые европейские страны уже давно ввели на своих территориях «зеленые сертификаты» для внутреннего пользования. Сейчас речь идет о едином документе, действительном для любой страны блока.

Электронные коды могут получить граждане и резиденты всех 27 государств ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии и Норвегии. Все эти страны признают сертификаты.

Что касается вакцин, то сертификат можно получить только тем, кто привился одним из четырех препаратов, сертифицированных европейскими регуляторами:

Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca (AZ), также известная как Оксфордская вакцина;

Moderna;

Janssen, также известная как Johnson & Johnson.

Кроме того, семь стран Евросоюза - Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония - одобрили въезд на свои территории привитым вакцинами индийского производства. Исландия и Швейцария, не входящие в состав ЕС, также признали индийские вакцины достаточной защитой для прибывающих из-за границы.

Где смягчают ограничения

Турция начинает постепенно смягчать коронавирусные ограничения. С 1 июля в стране отменяется комендантский час и субботние локдауны. Снимаются также ограничения на пользование транспортом, возобновляется передвижение между городами.

Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. В течение некоторого времени по-прежнему будет ограничена работа школ и детских садов, усиленные санитарные нормы сохраняются в общественных местах, особенно на рынках. Открытие частных бизнесов будет поэтапным.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что с четверга город начинает возвращаться к прежней жизни после полутора лет жестких ограничений. К привычным графикам работы вернутся торговые центры, спортзалы и городской транспорт. Внутри общественных помещений сохраняются прежние требования социального дистанцирования и ношения масок. Школы и театры Нью-Йорка откроются только в сентябре.

США по-прежнему лидируют по числу заболевших и умерших в мире - более 33,6 млн и 604,7 тыс. соответственно за все время пандемии.

ВОЗ связала Евро-2020 с ростом заражений

Всемирная организация здравоохранения в четверг указала на связь между толпами, которые собираются на стадионах, в пабах и барах для просмотра чемпионата Европы по футболу, и ростом заражений на континенте.

Представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что следует обращать внимание не только на условия на стадионах, но и на то, как люди добираются к ним и куда они идут после матчей. Это же касается пабов и баров, где болельщики смотрят футбол.

В Шотландии, к примеру, вирусом заразились больше 2 тыс. человек, недавно смотревших игры на стадионе или в пабе. Около 120 фанатов вернулись в Финляндию с положительным диагнозом из Санкт-Петербурга, где они присутствовали на матче своей сборной.

В большинстве европейских стран полностью вакцинировали пока лишь около трети населения.

Министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер обрушился с критикой на УЕФА, назвав решение массово допускать фанатов на стадионы «абсолютно безответственным».

Три последних матча чемпионата Европы пройдут в Британии, и на них будут допущены до 60 тыс. человек, несмотря на предупреждение ВОЗ.

Другие события в мире

Власти Австралии заявляют, что их высокая эффективность в борьбе с пандемией обернулась для страны задержками в кампании по вакцинации. По словам министра финансов Саймона Бирмингема, Австралия стоит в самом конце очереди за вакцинами, так как производители и международные регуляторы отдают предпочтение наиболее пострадавшим странам.

Такая же ситуация сложилась в Новой Зеландии, которая тоже успешно сумела сдержать распространение Covid-19. Обе эти страны ожидают поставок препарата Pfizer, которые были отложены из-за необходимости обеспечить вакциной государства, пострадавшие сильнее.

В данный момент полностью привиты лишь 5% австралийцев. В то же время почти половина населения страны - более 12 млн человек - снова оказалась в локдауне из-за распространения нового «Дельта»-штамма.