Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы сообщил, что в 90% случаев заражение происходит в закрытых помещениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он призвал население вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от особо опасного «дельта»-варианта коронавируса.

Алмаз Шарман настаивает на том, что жителям Алматы необходимо и дальше строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, в частности не посещать закрытые помещения со скоплением людей, так как в городе активно циркулирует опасный «дельта»-штамм коронавируса.

«Ученые стали понимать, почему этот вариант коронавируса стал более заразным. Дело в том, что мутация происходит в одном участке гена, который блокирует выработку иммунной молекулы, называемой интерфероном. А он очень важен для того, чтобы мобилизовать иммунную защиту. Когда вирус вторгается в организм человека, он блокирует выработку интерферона, иммунная защита запускается очень медленно, и вирус накапливается в больших количествах в носовой полости и вызывает местное воспаление. Зараженный человек начинает чихать и быстро распространяет инфекцию. Это та причина, из-за которой «дельта»-вариант считают более заразным», - говорит ученый.

Коварство «дельта»-штамма, по мнению А. Шармана, заключается в том, что, как и другие варианты коронавируса, у многих людей он протекает бессимптомно. Поэтому единственный путь предупреждения распространения инфекции - своевременная вакцинация.

Вирусолог также объяснил, почему происходит повторное заражение коронавирусом. В ноябре 2020 года, находясь в США, он обсуждал с коллегами из Университета Джонса Хопкинса и Стенфордского университета пять случаев повторного заражения и был удивлен тем, что все считали иммунную защиту после болезни непроницаемой.

«Теперь мы понимаем, что даже те, кто переболел и у кого есть антитела, могут подвергаться повторным инфекциям. Это происходит из-за мутации вируса. Сейчас по разным данным порядка 20% новых заражений наблюдается у ранее переболевших граждан. Это лишний раз подтверждает важность вакцинации даже для тех, кто переболел. Вакцинация помогает значительно усилить иммунную защиту и уберечься от повторных заражений», - отметил А. Шарман.

Ученый подчеркнул, что доля заражений в Алматы переместилась от пожилых к более молодым людям. Им необходимо вакцинироваться, чтобы провести тренировку иммунной системы.



