Вакцинированным от коронавируса гражданам Азербайджана выдадут паспорт COVID-19

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Правительство Азербайджана приняло решение закупить 4 миллиона единиц вакцин против коронавируса у турецкой компании Keymen İlaç, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Report.az.

Стоимость партии вакцин азербайджанской стороне обойдется в 80 миллионов манатов (более 47 млн долларов, прим.ред.).

Согласно решению правительства, часть средств будет покрыта Фондом поддержки борьбы с коронавирусом, а другая часть - Министерством финансов. Первоначально они заплатят 50% от общей суммы.

Ранее председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил, что после запуска вакцинации от коронавируса в Азербайджане будет функционировать соответствующая электронная система.

Руководитель TƏBİB отметил, что гражданам вакцина будет вводиться в два приема:

«Лица, которым будет введена первая доза, будут предупреждены о необходимости повтора процедуры. Электронная система основана на программе e-təbib, она почти готова. Кроме того, мы разработали паспорт COVID-19 со штрихкодом для каждого человека», - сказал руководитель TƏBİB.

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров в Азербайджане за последние сутки выявлено 2284 новых случая заболевания COVID-19, 4392 пациента выздоровели и 41 скончался. К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 205 877 человек, из них 147 199 выздоровели, 2294 человека скончались. В специализированных больницах проходят лечение 56 384 человека.

Напомним, в Азербайджане с 14 декабря по 18 января 2021 года введен ужесточенный карантинный режим, ограничивающий передвижение граждан, а также работу объектов розничной торговли и общественного питания.