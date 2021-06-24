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    Вакцинированным иностранцам разрешен въезд в Египет без ПЦР-тестов

    24 Июня 2021, 11:00

    КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Об этом объявило в среду министерство здравоохранения и народонаселения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением по лекарственным средствам Египта, - приводит газета Al Ahram заявление ведомства. - Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (»Спутник V«, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson». «Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются», - отмечается в коммюнике Минздрава.

    При этом оговаривается, что это касается стран, «не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса». В случае, если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус. Если он окажется положительным, иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым заразившегося помещают в ковидный госпиталь, пояснил Минздрав Египта.

    В Египте ситуация с новым коронавирусом несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 37 человек.

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