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    Вакцинированные против COVID-19 переносят омикрон значительно легче - Минздрав Беларуси

    31 Января 2022, 19:10

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Вакцинированные против COVID-19 при заражении омикроном переносят заболевание легче, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «Пункты вакцинации работают, в том числе в выходные дни. Обращаюсь к населению и прошу пройти вакцинацию, а тех, у кого подошли сроки, ревакцинироваться. Это важно в том числе в связи с ростом заболеваемости. Вакцинированные омикрон переносят значительно легче, и ситуация подъема связана в основном за счет амбулаторных пациентов», - сказала Елена Кроткова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация
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