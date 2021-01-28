Вакцинанция поможет остановить рост инфицирования коронавирусом - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - PhD, профессор Назарбаев Университета в области биомедицинской инженерии, сооснователь MedSupport Дана Акилбекова ответила, нужно ли прививаться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дана Акилбекова назвала причины, почему стоит сделать вакцину от коронавируса. По словам профессора, вакцинанция поможет остановить рост инфицирования.

«В Израиле, где более 40% населения получили первую дозу вакцины, количество инфицированных и госпитализаций значительно снизилось всего после одной дозы. Как и везде, все началось с пожилых людей. При ежедневном сравнении группы вакцинированных старше 60 лет с группой невакцинированных лиц частота положительных инфекций в вакцинированной группе снизилась на треть к концу второй недели. Также предварительные результаты, представленные израильской медицинской компанией «Maccabi», показали, что только 20 человек из примерно 128 600, получивших обе вакцины, были инфицированы. Половина из этих 20 инфицированных страдали хроническими заболеваниями. Все пациенты перенесли легкое заболевание с такими симптомами, как головные боли, кашель, слабость или утомляемость. Никто не был госпитализирован и не страдал от температуры выше 38,5°C», - сказала эксперт.

Также она отметила, что прививка поможет избежать последствий болезни.

«Самые безобидные последствия, которые некоторые испытывают – потеря обоняния на несколько месяцев или выпадение волос. Серьезные последствия – повреждение органов. Тяжесть инфекции и вероятность заражения зависят от генетики, возраста, сопутствующих болезней и других внешних факторов», - отметила Д. Акилбекова.

Ученый также назвала органы, которые поражает COVID-19.

Сердце. Исследования, проведенные через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19, показали стойкое повреждение сердечной мышцы даже у людей, у которых наблюдались лишь легкие симптомы COVID-19. Это может увеличить риск сердечной недостаточности или других сердечных осложнений в будущем.

Легкие. Тип пневмонии, часто связанной с COVID-19, может вызывать длительное повреждение воздушных мешочков (альвеол) в легких. Образовавшаяся рубцовая ткань может привести к долгосрочным проблемам с дыханием.

Мозг. Даже у молодых людей COVID-19 может вызывать инсульты, судороги и синдром Гийена-Барре - состояние, которое вызывает временный паралич. COVID-19 может также увеличить риск развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

COVID-19 может вызвать диабет у пациентов, не страдающих ранее этим заболеванием.

Тромбы и проблемы с кровеносными сосудами. COVID-19 может повышать вероятность скопления клеток крови и образования сгустков. Большая часть повреждений сердца, вызванных COVID-19, происходит из-за очень маленьких сгустков, которые блокируют крошечные капилляры в сердечной мышце. COVID-19 также может ослабить кровеносные сосуды и вызывать синдром «капиллярной утечки», что способствует потенциально долгосрочным проблемам с печенью и почками.

По словам Даны Акилбековой, вакцинация также поможет остановить появление так называемой «плохой» мутации.

«Вирус мутирует и сейчас мы в гонке между получением достаточного количества людей с иммунитетом до того, как вирус получит шанс мутировать во что-то более опасное. Каждый инфицированный человек — это еще один шанс для вируса мутировать, увеличивая шансы появления нового варианта, который распространяется быстрее, делает людей более больными или может обойти иммунитет. Это одна из причин, по которой людям критически важно сделать все возможное, чтобы замедлить распространение COVID-19», - привела профессор.

Как отмечает ученый, вирус не исчез в 2021 году, а только набирает обороты.

«Число инфицированных людей постоянно растет. Каждый зараженный - еще один билет в лотерею вирусных мутаций», - считает Дана Акилбекова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.



