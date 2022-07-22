Вакцинацию от оспы обезьян начали в Амстердаме

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В столице Нидерландов начали вакцинацию людей от оспы обезьян, уделяя особое внимание группам риска, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным нидерландской прессы , на 21 июля в Нидерландах было выявлено 712 случаяв оспы обезьян, причем большинство из них – 429 в гг.Норд-Холланд и Флеволанд.

Тем не менее, крупнейшему городу страны Амстердаму было выделено достаточное количество вакцин от оспы обезьян. Планируется, что двумя дозами будут привиты 10 тыс. 500 человек. И первые приглашения на вакцинацию были разосланы в четверг.

Министерство здравоохранения и институт общественного здравоохранения Нидерландов RIVM определили, что в первую очередь будут охвачены вакцинацией лица, принимающие препарат для профилактики ВИЧ «PrEP» либо, ожидающие начала его приема. Во второй очереди будут привиты лица с ВИЧ.

«Оспа обезьян может быть очень опасной болезнью, поэтому важно защищать тех, кто подвергается наибольшему риску», - сказала глава местного органа здравоохранения Шула Райксман.

В 2022 году Всемирной организации здравоохранения было сообщено о более чем 14 тыс. случаях заболевания оспой обезьян в 71 стране мира.





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