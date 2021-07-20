Вакцинацию от КВИ включили в Национальный календарь прививок в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в целях закрепления правовой основы обязательной вакцинации от COVID-19для отдельных категорий граждан включили её в Национальный календарь профилактических прививок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства Юстиции Республики Узбекистан организация вакцинации против инфекционных заболеваний в каждом государстве осуществляется по соответствующему календарю, в котором отражаются сведения о том, кто, когда и при каких условиях должен быть вакцинирован против инфекционных заболеваний.

«На сегодняшний день, согласно Национальному календарю профилактических прививок, младенцам при профилактической вакцинации делают прививки ВГВ-1 в 1-дневном возрасте, БЦЖ-1 в 2-5-дневном возрасте, в 2-4 месяца, в 12 месяцев, в 16 месяцев, а также в возрасте от 6 до 16 лет проводится различная вакцинация для формирования иммунитета к различным инфекционным заболеваниям», - сообщает Минюст РУ.

В целях предупреждения возможного эпидемиологического риска, по 13 видам заболеваний, согласно календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержден перечень контингентов, подлежащих вакцинации.

«В частности, этот список содержит перечень контингентов, которые должны быть вакцинированы против гриппа, паралича, кори и краснухи, коклюша и других эпидемиологических заболеваний. Аналогичным образом, в связи с эпидемиологической ситуацией, профилактическая вакцинация против коронавируса также была включена в календарь профилактических прививок в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями», - отмечается в сообщении.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации 17 июля Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу Узбекистана принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом до 1 сентября указанные лица должны быть привиты первым компонентом, до 1 октября – вторым и до 1 ноября - третьим.



