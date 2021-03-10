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    Вакцинацию от коронавируса в Таджикистане пройдут 5,8 млн человек

    10 Марта 2021, 09:20

    ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ - В общей сложности вакцинацию от коронавируса в Таджикистане должны пройти 5,8 миллиона жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    8 марта в Таджикистан была доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - 192 тысячи доз. В Минздраве страны отмечают, что остальные вакцины будут постепенно доставлены в Таджикистан в самое ближайшее время.

    Европейскую вакцину от COVID-19 республика получила в рамках программы COVAX. В рамках данного механизма Таджикистан получит 732 тысячи доз вакцины AstraZeneca, и на первых порах планируется вакцинировать 20% населения страны.

    Прежде всего вакцинацию пройдут наиболее уязвимые группы населения, в которые входят лица старше 70 лет, люди с хроническими неинфекционным заболеваниями, работники сферы здравоохранения, военнослужащие. На втором этапе вакцинацию в Таджикистане пройдут люди в возрасте старше 60 лет, а затем - старше 50 лет, это более 1,8 миллиона человек. При этом лица до 18 лет в списки пока не входят.

    Оставшиеся 42,5% населения будут вакцинированы другими препаратами. Так, уже на третьем этапе вакцинируют 3,9 миллиона человек.

    В общей сложности вакцинацию от коронавируса должны пройти 5,8 миллиона жителей Таджикистана.

    Автор:

    Здравоохранение Таджикистан Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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