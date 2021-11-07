Вакцинация, возросшее энергопотребление и коррупционные скандалы – обзор недели

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Какие новости были самыми обсуждаемыми и важными в жизни страны за минувшую неделю – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Обзор событий уже традиционно начнем с новостей, связанных с коронавирусом. Сейчас на повестке актуальна вакцинация. Ситуация с распространением коронавируса в целом по стране стабилизировалась. За последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раз, летальность - в 4,1 раза. Количество больных коронавирусом снизилось в два раза.

Исключение составляют несколько регионов, где не прекращается рост ежесуточного числа инфицированных. Одна из таких областей – Северо-Казахстанская. Здесь в сутки регистрируют от 140 до 170 новых случаев. Регион по этому показателю несколько дней находится на второй строчке, после Алматы. Из-за ухудшения эпидситуации аким области Кумар Аксакалов даже обратился к жителям с просьбой соблюдать ограничения и получить прививку. Темпы вакцинации в регионе крайне низкие. На этом акцентировал внимание Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«Заметного улучшения темпов вакцинации не наблюдается. В настоящее время всего вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,5 млн человек. Усилить темпы вакцинации необходимо в столице, а также в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях», - сказал глава Кабмина.

На следующей неделе ожидается поставка в Казахстан вакцины Pfizer. Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что вакцину распределят по регионам в зависимости от численности населения. Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, подростки, беременные и кормящие женщины будут прививаться вакциной Pfizer. Вакцинации против КВИ подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Между тем, Глава государства поручил начать ревакцинацию населения.

В Минздраве решают, как будет в дальнейшем использоваться система Ashyq.

«Мы сейчас соответствующую работу проводим, чтобы информационные системы Министерства здравоохранения также были интегрированы с Ashyq. Если человек действительно переболел и в течение четырех месяцев у него зеленый статус, и у него до ревакцинации есть определенное время согласно нашим правилам, от 6 до 9 месяцев. На этот период мы будем делать так, чтобы в информсистемах статус этого человека был зеленым», - сказал Марат Шоранов в кулуарах после заседания Правительства.

Еще одной актуальной темой в стране может стать дефицит электроэнергии. В Минэнерго признали высокий рост энергопотребления за девять месяцев. По словам первого вице-министра ведомства Мурата Журебекова, 8 % - это достаточно много. Речь идет о 1000-1200 мВт электроэнергии. В Министерстве связывают это с потреблением со стороны майнеров.

«У нас есть около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы. Есть так называемые «серые майнеры» - теневые субъекты, которые подключились. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых ферм властями Китайской Народной Республики. И многие из них перекочевали к нам в страну. Это, соответственно, влияет на наш баланс электроэнергии», - отметил первый вице-министр энергетики.

В ведомстве предлагают ввести ограничение на подачу электроэнергии «серым» майнинговым фермам до тех пор, пока компании не зарегистрируются и не получат согласованные технические условия с производителями электроэнергии.

Тем не менее, по словам М.Журабекова, энергодефицита в стране не предвидится.

Не видят в Минэнерго и оснований для роста цен на бензин, что произошло на минувшей неделе.

«Но в то же время это нас вчера, скажем так, обеспокоило. Потому что мы считаем, что сейчас нет оснований для роста цен на бензин, в связи с тем, что бензин производится и отгружается в необходимых количествах», - заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев. В ведомстве заверили, что и авиакеросина достаточно.

Кстати, Северо-Казахстанская область на минувшей неделе частично погрузилась во тьму. Но дело там не дефиците энергии из-за «серых» майнеров, а аварии на Петропавловской ТЭЦ-2. «Полетели» сразу три котла, из-за чего 145 сел остались без электроэнергии. Чуть больше суток понадобилось на восстановление работы ТЭЦ. Монополист обещает выяснить, по чьей вине произошла авария.

Актюбинские же предприниматели жалуются на нехватку товарного газа для реализации новых инвестиционных бизнес проектов. Вопрос выносили на обсуждение на совете предпринимателей.

Возвращаясь к актуальным для каждого региона темам, невозможно не сказать о росте цен на продукты питания. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин полагает, что связано это с ростом мировых цен, повышением тарифов на коммунальные и услуги перевозок и субъективные фактора, один из которых «человеческая жадность». По словам С.Жумангарина, именно этим фактом и занимается его ведомство.

Министр национальной экономики РК РК Асет Иргалиев назвал еще одну причину – сезонные колебания. По мнению министра, в повышении цены на некоторые продукты питания виноваты грядущие новогодние праздники.

В регионах же пока пополняют Стабфонды, за счет которых держат в узде цены на социально значимые продукты питания и сезонные овощи. В Костанайской области на пополнение стафонда выделили около 5 млрд тенге, в Актюбинской - более 2 мрлд тенге.

Самым громким коррупционным скандалом прошлой недели и, возможно, года можно назвать спецоперацию по пресечению деятельности преступных групп в отрасли сельского хозяйства. В деле фигурируют подведомственные подразделения и организации Министерства сельского хозяйства и акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. В Антикоррупционной службе сообщили, что они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

Отличились - в самом лучшем смысле – на прошлой неделе врачи сразу в нескольких регионах. В Атырау врачи городского родильного дома спасли роженицу и малыша. Женщине сделали тройную операцию. Сложную операцию на сердце сделали в Павлодаре, девушке, которая перенесла коронавирус. В Кызылординской областной многопрофильной детской больнице провели сложную операцию годовалому ребенку.

Сюрпризы на прошлой неделе преподнесла погода. Настоящий снегопад прошел в южной столице. В Алматы выпало 8 см снега, в предгорных районах - 10 см, горных - 15 см. С улиц коммунальные службы вывезли более 2,2 тысячи кубометров снега.