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    Вакцинация во время оразы: советы специалистов

    9 Апреля 2021, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли вакцинироваться во время оразы, на брифинге в СЦК ответили специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы говорим, что люди желают вакцинироваться во время оразы. Тут есть два вопроса. Первый вопрос - меняется обычный распорядок жизни, ораза - это все-таки нагрузка для организма, а вакцина тоже - тут двойная нагрузка. Поэтому в каждом случае человек должен принять для себя свое решение. Он будет держать оразу и будет вакцинироваться, либо он вакцинируется и потом дальше может быть пролонгирует оразу. Это как бы разрешается. Либо он в этот период продержит оразу, а потом спустя определенное время получит вакцину, так как процедура вакцинации не месячная, она планомерная и вакцинация будет продолжаться до конца года. Поэтому каждый человек должен принять для себя определенное решение», - объяснила профессор, доктор медицинских наук, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова.

    И.о. директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул подчеркнула, что существует определенные показания к вакцинацию и ораза не является определенным противопоказанием. Муфтият разрешил в зависимости от наличии показаний. Она порекомендовала всем придерживаться тех мер безопасности для того, чтобы предотвратить заболевание до выработки иммунитета, а также в течение трех дней воздержаться каких-либо чрезмерных физических нагрузок, не мочить место инъекции, не посещать сауны.

    Бахыт Кошерова ранее ответила, можно ли привиться разными вакцинами и как долго сохраняются антитела после «Спутника V».


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Религия Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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