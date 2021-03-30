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    Вакцинация в крупных городах Узбекистана начнется 1 апреля

    30 Марта 2021, 12:08

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане вакцинация в крупных городах начнётся 1 апреля, в райцентрах и селах - в мае, остальные получат прививку в июне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Нурмат Отабеков.

    «На данный момент принято решение начать вакцинацию изначально на базе областных центров и крупных городов. В мае вакцинационные мероприятия будут проведены в районных центрах и малых городах, а в июне вакцинацией будут охвачены другие слои населения. Вакцинация против коронавируса в стране начинается 1 апреля. В первую очередь будут вакцинированы лица старше 65 лет и медицинский персонал, относящийся к группе риска», – отметил Н. Отабеков.

    По его словам вакцинация будет производиться на добровольной основе и одновременно двумя препаратами: CoviShield (индийская AstraZeneca) и ZF-UZ-VAC2001 (китайско-узбекская вакцина). При этом вакцинируемый должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.

    Напомним, 17 марта в Ташкент доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. 28 марта Узбекистан получил 1 миллион доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Безопасность Узбекистан Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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