Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Вакцинация в Бельгии набирает обороты: власти ослабляют карантинные меры

    7 Мая 2021, 10:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии отменили федеральный комендантский час, который был установлен с 22 часов до 6 утра, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничение передвижение жителей Бельгии было введено в октябре 2020 года в период «второй волны» пандемии коронавируса.

    В связи с тем, что вакцинация в Бельгии набирает обороты, правительство страны постепенно ослабляет карантинные меры.

    Во Фландрии и Валлонии ограничение на передвижение граждан закончилось на сутки раньше – с полуночи 7 мая. В Брюссельском столичном регионе комендантский час закончился 8 мая.

    Тем не менее, в столице Бельгии будет запрещено употребление алкоголя с 22:00 вечера и до 5:00 утра. Однако с 8 мая разрешена работа «летних террас» местных кафе и ресторанов, которые могут принимать своих клиентов пока только на открытом воздухе.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду