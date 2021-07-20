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    Вакцинация приносит свои плоды - премьер-министр Бельгии

    20 Июля 2021, 12:59

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии все меньше людей заболевают и нуждаются в госпитализации от COVID-19, благодаря кампании по вакцинации. Об этом заявил через социальные сети премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Тем не менее, для оптимальной защиты важно, чтобы «каждый также получил вторую инъекцию», добавил бельгийский премьер-министр.

    Сегодня в Бельгии состоится очередное заседание Консультативного комитета при правительстве, которое должно принять очередные меры в борьбе с пандемией в стране.

    Текущая эпидемиологическая ситуация в Бельгии характеризуется ростом заражаемости населения, но относительно низкими показателями госпитализации и смертности.

    На 20 июля коронавирус диагностирован у 26832 жителей Бельгии (2,4 процента от общего населения), из них 86 человек проходит лечение в стационарах страны.

    При этом наиболее высокий показатель вакцинации населения отмечается во Фламандском регионе, где к концу июля планируется вакцинировать 80 процентов взрослого населения.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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