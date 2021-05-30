Вакцинация, последний звонок, купальный сезон и пропавшие туристы - обзор недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­- События минувшей недели в Казахстане - в новом обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В регионах страны продолжают вводить ограничения из-за распространения коронавируса, в то же время активизируя вакцинацию населения для достижения необходимого уровня коллективной иммунизации.

Казахстан по показателю заболеваемости КВИ находится на 104 месте из списка 221 страны мира. Четыре региона на 30 мая находятся в «красной» зоне - города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области. В «желтой» зоне Атырауская, ЗКО, Костанайская, Павлодарская области и СКО. В «зелёной» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, ВКО, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

В Алматы усиливают контроль за участниками проекта Ashyq. Замакима города Алматы Ержан Бабакумаров поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер, в особенности на 1 500 объектах бизнеса, работающих в рамках проекта ASHYQ.

Предпринимаемые меры по пропаганде профилактики коронавируса и необходимости вакцинации дают положительные результаты. Количество больных КВИ в стационарах Алматы опустилось ниже двух тысяч человек. На 27 мая вакцину получили 296 286 алматинцев. Открыто 211 пунктов вакцинации в медорганизациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

В Алматы расследуют имеющиеся два смертельных случая после вакцинации от COVID-19. Итоги судмедэкспертизы будут известны 4 июня. На сегодня зарегистрировано 69 фактов, когда пациенты после прививки оказались в стационарах.

Более 500 тысяч костанайцев планируется вакцинировать для создания коллективного иммунитета. В процесс задействована 31 медорганизация, вакцинация проводится 93 передвижными стационарными прививочными пунктами. 582 тысячи человек планируют вакцинировать в Жамбылской области. С 1 февраля 2021 года в регион поставлены вакцины «Спутник V», QazVac и Hayt-Vax. На 27 мая однократно привито 106 151 жителей Жамбылской области, что составляет 18.2% охвата от лиц, подлежащих вакцинации.

1,7 млн доз вакцины «Спутник V» дополнительно произведут на Карагандинском фармзаводе. Более миллиона ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области. Регион лидирует по числу проведенных ПЦР-исследований. Функционируют 15 ПЦР-лабораторий, где в сутки проводится в среднем 15 тысяч исследований.

Казахстанские врачи проявляют чудеса профессионализма, спасая безнадежных больных.

В Алматинской области беременная женщина с 95% поражением легких выздоровела от коронавирусной инфекции и родила здорового ребенка. В Таразе беременная женщина с тяжелой формой коронавируса, с 88% поражением легких, родила здорового ребенка-первенца. Санитарной авиацией она была доставлена в областной центр из отдаленного Мойынкумского района и экстренно госпитализирована в реанимационное отделение инфекционной структуры Таразской городской многопрофильной больницы. 60-летнего жителя Тараза со 100-процентным поражением легких, в тяжелом состоянии поступившего в городскую больницу после самолечения, спасли. Теперь он советует всем вакцинироваться, чтобы не подвергать серьезной опасности себя и окружающих.

Распространившиеся в последнее время в соцсетях видеоролики, касающиеся вакцинации, вызвали возмущение жамбылских медиков. В одном из таких видеороликов показывается, как приклеивается магнит на место прививки против коронавируса.

Случаи мошенничества появились вокруг вакцинации и паспортов здоровья.

В двух поликлиниках Алматы выявили продажу паспортов вакцинации. А житель карагандинского города Шахтинска подделал ПЦР-тест ради тюремного свидания с другом, отбывающим наказание в одном из исправительных учреждений, предоставив сомнительный бланк исследования на COVID-19 с отрицательным результатом. После проверки выяснилось, что бланк поддельный, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в 20 МРП.

В регионах продолжаются нарушения режима карантинных ограничений. Полицейские Шымкента остановили той на 200 человек. Прибывшая в ресторан мониторинговая группа провела разъяснительную беседу о недопустимости нарушений карантина и разогнала присутствующих. Собранные материалы в отношении организаторов тоя направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. За нахождение без масок в общественных местах штрафуют устькаменогорцев. Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды в общественном транспорте, по магазинам, аптекам и другим организациям.

Несмотря на пандемию, в регионах страны готовы принять туристов, при соблюдении определенных условий. Главный государственный санитарный врач ВКО подписал постановление о мерах предупреждения и профилактики КВИ в туристско-рекреационных зонах Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь и санатория «Рахмановские ключи» - усиленный санитарно-дезинфекционный режим, термометрия, маски и социальная дистанция.

На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд значимых событий.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Минск принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором отметил необходимость формирования новой повестки устойчивого развития экономики СНГ в постпандемический период, предложив сосредоточиться на реализации промышленного и агропромышленного потенциала Содружества.

В Индии высоко оценили гуманитарную помощь Казахстана в виде продукции казахстанских компаний-производителей сферы здравоохранения. В Посольство Казахстана в Нью-Дели поступили письменные обращения, в которых выражается искренняя признательность за солидарность и поддержку в это непростое для всего мира время.

Встреча представителей разных поколений, внесших весомый вклад в развитие и становление государства, прошла в музее Первого Президента РК города Нур-Султана в рамках празднования 30-летия Независимости РК.

В Туркестане Международная Тюркская академия совместно с Международным казахстанско-турецким университетом имени Ходжи Ахмета Ясави провели международную конференцию «Туркестан - духовная столица тюркского мира». В ходе конференции состоялась презентация Корана, переведенного на древнетюркский язык в эпоху государства Караханидов (X век). Уникальное издание, выпущенное Международной Тюркской академией, является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Публикация священной книги совпала с приданием Туркестану статуса духовной столицы тюркского мира.

В Алматинской области отмечают юбилеи Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева. Готовится к выпуску 30-томник произведений великого Жамбыла, издана книга «Жамбыл», транслируются телепрограммы, в театрах ставятся спектакли. К 90-летию Мукагали Макатаева предложено открыть школу искусств.

Мероприятия, посвященные 97-й годовщине со дня рождения первого министра обороны независимого Казахстана, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова прошли в Алматы.

В Россию передали часть работ участников павлодарского военно-исторического конкурса. Состязание на лучший «Боевой листок» среди школьников устроили поисковый отряд «Майдан жолы», Дворец школьников имени М. Катаева и управление образования Павлодарской области. Работы казахстанских школьников по 314-й стрелковой дивизии переданы в администрацию города Лодейное Поле Российской Федерации.

Коллектив МИОР РК посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР». Мероприятие организовано по инициативе коллектива для почтения памяти жертв трагедии XX века и с целью больше узнать об истории страны.

Реабилитацией не реабилитированных жертв насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев занимаются ученые Казахстана.

Последний звонок прозвучал в школах Казахстана на минувшей неделе.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил выпускников Акмолинской области, приняв участие в торжественной линейке в школе села Талапкер. Поздравив ребят с завершением очень непростого учебного года, министр образования и науки страны отметил, что сфера образования во всем мире прошла испытание пандемией, и призвал лучших выпускников выбирать профессию учителя.

«Для этого сейчас создаются все условия. При поддержке Главы государства растет заработная плата учителей. Стипендия студентов, обучающихся на учителя, самая высокая», - сказал он.

Казахстанские дети отправились на долгожданные летние каникулы.

На летний отдых детей в ВКО выделено 220 миллионов тенге. В регионе будет действовать онлайн-лагерь с мастер-классами, конкурсами и театральными постановками. Будут работать 990 выездных, пришкольных и спортивных лагерей, в которых отдохнут 183 тысячи детей. В связи с пандемией КВИ лагеря будут заполнены на 50%, а детям понадобится пройти ПЦР-тестирование. А вот в СКО выяснилось, что детские оздоровительные лагеря, открытые в 50-70-е годы прошлого столетия, изношены на 100% и не соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Аким области Кумар Аксакалов считает, что нужно продолжать работу по передаче лагерей в доверительное управление и искать инвесторов. В Костанайской области, где 37 дворовых клубов охватывают почти 10 тысяч детей, их работа строится совместно с общеобразовательными школами. В летние месяцы дворовые клубы будут проводить спортивные, развлекательные и другие мероприятия.

В Туркестанской области успешно реализуется программа Елбасы «Туған жер». Выпускники прошлых лет дарят детям спортивные и игровые площадки.

Выпускные мероприятия не обошлись без происшествий. Наказаны выпускники школ, устроившие веселый кортеж на четырех машинах с грубым нарушением Правил дорожного движения на дорогах Алматинской области. Это выяснилось в ходе мониторинга соцсетей. Полицейские сразу же установили участников инцидента и приняли меры к их задержанию. В Жамбылской области 72 несовершеннолетних после «последнего звонка» в ночное время доставили в полицию из увеселительных заведений. Привлечено к адмответственности 76 родителей и иных законных представителей. Четверо владельцев кафе-баров и магазинов ответят за нарушение законодательства РК о правилах реализации алкогольной продукции.

Окончание учебного года - не повод прерывать изучение государственного языка. Языковые курсы для детей организуют в Жамбылской области. В Кордайском районе с прошлого года клуб «Sóile» организует курсы по изучению государственного языка. Занятия проходят под открытом небом. Аким области Бердибек Сапарбаев поручил открыть аналогичные курсы в областном центре и во всех районах, отметив, что дети должны летние каникулы провести с пользой. Уроки казахского языка запустила корейская община в Костанае. Каждый желающий может при помощи авторской программы Ассоциации корейцев Казахстана, успешно апробированной в Алматы, начать изучение госязыка.

Многообещающая новость отечественного образования - в Алматы, где расположено 70% компаний, занимающихся цифровизацией, планируется строительство трех университетов, в которых будут готовить специалистов в IT-сфере. Предложения поступили от Назарбаев Университета, «Alma U» и Университета штата Аризона (Arizona State University). Ожидается, что это будет не только университет, а кампус мирового уровня. Помимо этого, в этом году в Алматы начнет работу новый международный вуз - Университет Де Монтфорт (Лестер, Великобритания).

В недрах Казахстана спрятаны бесценные исторические свидетельства древнего прошлого, привлекающие туристов. Археологические раскопки позволяют сегодня заглянуть вглубь минувших эпох. На раскопках древнего Туркестана ученые обнаружили уникальный восточный базар, который функционировал в древнем городе на протяжении нескольких столетий. Шесть тысяч артефактов, найденных в ВКО, украшают экспозиции музеев страны. А в этом году выставка «Золото Великой степи» будет представлена в Кембриджском музее в Великобритании. В Карагандинской области появится новый туристический объект – историко-культурный комплекс «Жошы-хан». Гости здесь не только смогут окунуться в прошлое казахского народа. Комплекс станет научным центром для изучения эпохи Золотой Орды.

Благоустраиваются города Казахстана. Новые пешеходные бульвары, как и ряд других архитектурных новшеств, появятся в Нур-Султане в результате реализации мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». В День защиты детей в столице откроется фонтанный комплекс на Театральном бульваре - запустят один из самых интересных каскадных фонтанов столицы.

В Алматы завершается строительство второго пускового комплекса и станций метро «Сарыарка» и «Достык», технический запуск которых планируется до конца года. Аэропорт Алматы, выкупленный компанией TAV Airports и фондов Kazakhstan Infrastructure Fund, будет принимать более шести миллионов человек в год. Начнется строительство нового терминала.

В рамках проекта «Таразға тарту» («Подарок Таразу») к 30-летию Независимости страны отраслевые управления и районные акиматы благоустраивают парки и скверы областного центра. Проект финансируется спонсорами, без затрат из бюджета.

На минувшей неделе в стране был запущен ряд новых промышленных объектов. 19 крупных проектов по строительству реализуют в Карагандинской области. Будут построены новые объекты здравоохранения, образования, спорта. 13 тысяч рабочих мест будет создано в Алматинской области, где объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 11%, а доля МСБ в валовом региональном продукте достигла 34%. Завод по производству железобетонной продукции запустят в Туркестанской области в Келесском районе. Предприятие будет производить 700 тысяч единиц продукции в год, работу получат 30 человек. В Казыгуртском районе Туркестанской области запущен цех по производству питьевой воды под торговой маркой «Aqua the best». В Акмолинской области будет запущена новая молочная ферма. В городе Семей ВКО открылся маслоэкстракционный завод ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», специализирующийся на производстве подсолнечного масла и высокопротеинового гранулированного шрота.

Проблемы экологии и загрязнения окружающей среды продолжают волновать казахстанцев. Депутаты маслихата города Алматы провели общественные слушания по улучшению качества атмосферного воздуха. Анализ экологической обстановки был проведен совместно с общественным советом Алматы и экспертным сообществом и показал, что большинство граждан страдают от заболеваний органов дыхания, вызванных высокой концентрацией вредных веществ в воздухе.

В Алматы оглашен приговор по делу о вырубке деревьев у магазина Sulpak.

Подсудимая признала вину частично. Суд назначил ей наказание в виде штрафа свыше 4 млн тенге. Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

Департамент экологии по ВКО провел проверку Алтайского горно-обогатительного комбината ТОО «Казцинк» по факту сброса «зеленоватых» дебалансовых сточных вод из пруда – отстойника хвостохранилища обогатительной фабрики.

На водоемах Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей и прилегающих к ним территориальных водах Республики Казахстан на Каспийском море состоялась акция «Бекіре» - в естественную среду обитания выпустили более 20 каспийских тюленей. Это сделано для сохранения биологического разнообразия в период нереста осетровых и других видов рыб.

В регионах Казахстана подготовились к купальному сезону.

В Жамбылской области спасатели выявляют опасные места купаний, проводят профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха. Постановлением акима ВКО определено 16 мест для массового отдыха и 64 запрещенных. Дроны будут выявлять купающихся на несанкционированных пляжах в Петропавловске, где определили два официальных пляжа: на реке Есиль и озере Пестрое. https://www.inform.kz/ru/drony-budut-vyyavlyat-kupayuschihsya-na-nesankcionirovannyh-plyazhah-v-petropavlovske_a3793946

На минувшей неделе несчастный случай произошёл в Чарынском каньоне Алматинской области. Грязе-селевой выброс унес жизни двоих человек, один пропал без вести, организованы поисково-спасательные работы. Пострадавшим людям оказана экстренно-медицинская помощь.

В Туркестанской области, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, пропали семь туристов. В ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи. Совместно с сотрудниками ЧС, пограничниками и волонтерами активное участие в поисковых работах принимали и 60 сотрудников полиции. В поисках с воздуха задействовано два борта АО «Казавиаспас» МЧС РК. На реках Угам и Укам обнаружены тела двух погибших туристов. Поиски остальных двух пропавших продолжаются.

На сегодняшний день известно, что пропавшая в Чарынском каньоне девочка нашлась. В результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и учитель школы.

В Таразе почти 400 человек искали двоих пропавших школьников 10 и 11 лет. Всю ночь сотрудники полиции, волонтеры тщательно прочесывали улицы, дворы, парки и скверы. Под утро нашли ребят уснувшими под деревом прямо на улице. За четыре месяца 2021 года в регионе зарегистрировано 60 фактов ухода подростков из дома. Все беглецы найдены и возвращены родителям.

Криминальные новости за минувшую неделю.

Незаконные закупки на три миллиарда тенге выявили прокуроры Акмолинской области - более 100 незаконных закупок способом из одного источника. Итоги 162 конкурсов отменены.

50-летний работник одной из библиотек города Кокшетау торговал марихуаной. А участникам казахстанской музыкальной группы «Mad MEN» вменили создание и участие в ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков. Устойчивая наркосеть была ликвидирована полицией Алматы месяц назад. Среди задержанных наркосбытчиков оказались участники музыкальной группы «Mad MEN».

Новости минувшей недели завершает информация о замечательном человеке и профессионале высокого уровня.

80 лет исполняется практикующему хирургу в Павлодарской области. Зинаида Раздорская работает в Иртышской районной больнице более 50 лет, провела свыше 10 тысяч операций и щедро делится своим опытом с молодыми врачами, и до сих пор оперирует. Многолетний труд Зинаиды Николаевны отмечен многими медалями и почетными грамотами. В 2019 году ко Дню медицинского работника сельский хирург стала победителем в номинации «Золотой скальпель Павлодарской области».



