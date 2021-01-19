Вакцинация поможет улучшить ситуацию в борьбе против COVID-19 - алматинский эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Ассистент кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Ляззат Умешова отметила важность данного шага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID-19 – вирусная инфекция. Поэтому вакцина - это то, что поможет улучшить ситуацию в борьбе против коронавирусной инфекции», - отметила она.

Ляззат Умешова подчеркнула важность проведения вакцинации населения против КВИ на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и распространяемого нового штамма коронавирусной инфекции.

«В Великобритании имеет место новый штамм коронавируса, который протекает с большей агрессивностью. Я затрудняюсь ответить, может ли наш вирус мутировать до такой степени, но в нашу республику этот штамм может быть завезен из Европы нашими гражданами, как это было и с нынешним коронавирусом», - сообщила она.

Вместе с тем важно продолжить соблюдение ключевых правил профилактики. По словам спикера, на данный момент основными мерами профилактики являются:

- правильный масочный режим (правильное ношение и соблюдение режима сменяемости);

- соблюдение личной гигиены с частым мытьем рук и дезинфекцией их;

- соблюдение дистанции не менее 1,5 метра;

- избегать мест большого скопления людей;

- изоляция лиц с подтвержденным случаем COVID-19.

Эксперт также отметила, что в Алматы на сегодняшний день продолжается регистрация случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако вовремя принятое решение о вакцинации населения против гриппа, по ее словам, дали свои ощутимые результаты, так как не было осложнения и наложения гриппа и КВИ.

«Грипп - это тяжелая респираторная вирусная инфекция, которая протекает с выраженными симптомами интоксикации, а в последние годы регистрируются случаи пандемического гриппа, который тоже вызывает тяжелую вирусную пневмонию. И я считаю правильно, что государство выделило на вакцинацию против гриппа столько средств. Представьте только, что было бы, если люди на фоне гриппа заболели бы еще и COVID-19», - поделилась мнением Ляззат Умешова.

Отметим, чтобы предупредить массовую заболеваемость ОРВИ и наслоение вируса гриппа на COVID-19 по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева из местного бюджета для бесплатной вакцинации лиц группы риска закуплено 430 тысяч доз трехвалентной противогриппозной вакцины «Гриппол Плюс».

Ранее сообщалось, что в Казахстане к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.