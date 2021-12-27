Вакцинация подростков против COVID-19 началась в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске вакцинация подростков против COVID-19 проходит во всех детских поликлиниках, сообщила журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Екатерина Янущик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

В настоящее время для вакцинирования предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell).

«Мы начинаем прививать детей в возрасте от 12 лет китайской вакциной Verо Cell, она инактивированная. Вакцинация будет проходить во всех городских детских поликлиниках и стационарах Минска после того, как родители подпишут информированное согласие. Все сугубо на добровольной основе. Будем надеяться, что данная вакцинация не будет ничем отличаться от вакцинации против гриппа и других инфекций в детской практике», - сказала Екатерина Янущик.

Она пояснила, что, подписывая согласие, родитель или законный представитель заверяет своей подписью то, что он проинформирован о возможных побочных реакциях. Предварительно медицинские работники дают разъяснение, для чего нужна вакцинация и какие могут быть побочные реакции. Каждый ребенок проходит медицинский осмотр, а после прививки 30 минут находится под медицинским наблюдением.

В первую волну коронавирусной инфекции дети, как правило, не болели, однако сейчас все чаще вовлекаются в инфекционный процесс. В ряде случаев пациентов приходится госпитализировать.

«Большинство детей в эту волну проходили лечение амбулаторно, но заболеваемость была довольно высокой. Мы с помощью вакцинации хотим предотвратить в последующем рост заболеваемости и что особенно важно - не допустить развития тяжелых форм и госпитализации пациентов», - сказала начальник отдела.

Екатерина Янущик также отметила, что дети могут быть переносчиками заболевания, что создает определенные риски для тех семей, где проживают пожилые люди.

«Это еще раз доказывает, что вакцинация нужна. Будем надеяться, что она позволит в какой-то мере создать иммунную прослойку среди этой уязвимой категории и предотвратить в дальнейшем рост инфекционной заболеваемости», - добавила она.