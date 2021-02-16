Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Вакцинация от коронавируса в Узбекистане  начнется в марте

    16 Февраля 2021, 15:06

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от коронавируса стартует в Узбекистане в марте. Такое решение принято на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, н ачало вакцинации намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.

    Большая часть населения будет вакцинирована, как только вакцину получат группы риска: пожилые люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, медицинский персонал, сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений, сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением. При этом вакцинация будет проходить только на добровольной основе.

    Служба санэпидблагополучия ведёт переговоры о закупке препарата с 12 крупнейшими производителями. Уже известно, что после успешного завершения клинических испытаний планируется приобретение вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которая сейчас тестируется в Узбекистане.

    Кроме того, идет процесс сертификации российской вакцины «Спутник V», которая предположительно займет 15-20 дней.

    Напомним, 10 февраля Президент Узбекистана в ходе видеоселекторного совещания поручил министру здравоохранения и руководителю Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья ускорить начало вакцинации от коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров