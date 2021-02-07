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    Вакцинация от COVID идет полным ходом в Италии

    7 Февраля 2021, 09:36

    РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ- Специальный комиссар правительства по чрезвычайным ситуациям с коронавирусом Доменико Аркури заявил в пятницу, что план вакцинации против COVID-19 в Италии теперь работает на полную мощность после задержек в последние недели из-за сокращения поставок со стороны Pfizer. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Аркури сказал, что план, подготовленный центральным правительством совместно с регионами и провинциями страны, «работает в полную силу». Он сказал, что ожидает, что к концу марта семь миллионов итальянцев будут вакцинированы от вируса.

    Первая партия из 249 600 доз вакцины AstraZeneca должна прибыть в Италию в субботу. По словам источников, это должно позволить начать вакцинацию людей до 55 лет вакциной AstraZeneca во вторник.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Италия Коронавирус в мире Вакцинация
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