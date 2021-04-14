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    Вакцинация набирает обороты по всей Европе – президент Еврокомиссии У.Ляйен

    14 Апреля 2021, 21:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале текущего года в Евросоюз поступит 50 млн дополнительных доз вакцин «BioNTech-Pfizer», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сегодня сообщила президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен. Первоначально предполагалось, что эти 50 млн доз будут поставлены в Евросоюз в четвертом квартале 2021 года.

    Благодаря расширению производственных мощностей, немецкой компании удалось увеличить производство и досрочно исполнить обязательства перед ЕС.

    Это позволит довести общий объем доз, поставляемых компанией Pfizer в ЕС, до 250 млн доз во втором квартале. Дозы будут распределяться между всеми государствами-членами Союза пропорционально количеству населения.

    По словам главы Еврокомиссии, пандемия COVID-19 остается серьезной угрозой здоровью и средствам к существованию людей.

    - Мы участвуем в гонке со временем. Чем быстрее мы достигнем цели вакцинации 70% взрослых в Европейском Союзе, тем больше у нас шансов сдержать вирус.

    Хорошая новость: вакцинация набирает обороты по всей Европе! По состоянию на вчерашний день государства-члены получили более 126 миллионов доз вакцин. И я рада сказать, что сегодня мы достигли 100 млн инъекций в ЕС. Это веха, которой мы можем гордиться. Из этих 100 миллионов прививок более четверти – это вторые дозы, а это значит, что сейчас у нас полностью вакцинировано более 27 миллионов человек, сообщила У.Ляйен.

    Исходя из этого, глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС вступает в переговоры с компанией Pfizer по третьему контракту. Этот контракт предусматривает поставку 1,8 млрд доз вакцины в период с 2021 по 2023 год. Кроме того, обсуждается, что весь цикл производства медицинских препаратов будет базироваться в ЕС.

    Переговоры, которые мы начинаем сегодня и надеемся завершить очень быстро, являются еще одним важным шагом в борьбе Европы с этой пандемией. За этим могут последовать другие контракты с другими компаниями. Мы в этом деле вместе. И мы вместе победим в этой борьбе с пандемией, уверена У.Ляйен.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Коронавирус в мире
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