Вакцинация и религия: как ислам и православие относятся к прививке против COVID-19

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ни в одной традиционной религии нет запрета на вакцинацию, наоборот, поддерживается стремление к сохранению здоровья. В Карагандинской области вопросы вакцинации с точки зрения ислама и православия обсудили представители духовенства на онлайн-брифинге РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация – эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний и разрешён как в исламе, так и в православии, отметили представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области Бауыржан Мейірбекұлы и настоятель прихода Крестовоздвиженского храма Карагандинской и Шахтинской епархии Александр Угольков.

«В исламе вакцинация не запрещена. Религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы предотвращения болезней. При этом вакцина не должна содержать веществ, запрещённых шариатом. Однако, если нет другого выбора – халяльной вакцины, допустимо использовать существующую, потому что Всевышний велел не подвергать себя опасности собственными руками», – отметил Бауыржан Мейірбекұлы.

Церковь также поддерживает вакцинацию, которая способна спасти жизнь, подчеркнул Александр Угольков. Спикер привёл в пример фрагмент из жития святителя Иннокентия Иркутского, который с проповедью Евангелия дошёл до Алеутских островов.

«Население островов страдало от страшной и смертоносной эпидемии оспы. Святитель, уповая на волю Божию и призывая всех усиленно молиться, привил жителей только появившейся вакциной. И эпидемия прекратилась. Мы сейчас видим, что коронавирусная инфекция не отступает. Вокруг нас всё так же болеют и умирают люди. Как указывают учёные, вакцинация – одно из немногих средств, способное остановить распространение этого смертоносного недуга», – рассказал Александр Угольков.

По состоянию на 11 августа в Карагандинской области первый компонент вакцины получили 427 196 человек, второй – 318 151 житель.



