Вакцинация – гарантия сохранения жизней людей – армянский эксперт

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении наблюдается пик третьей волны распространения COVID-19. Важную роль в плане пресечения распространения инфекции и сохранения жизней людей сыграет вакцинация. Об этом заявила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Армении наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время более 20 медицинских центров перепрофилированы для обслуживания пациентов с COVID-19. Текущий показатель воспроизводства инфекции – 1,2. Третья волна распространения инфекции в Армении достигла пика.

По словам эксперта, для противодействия распространению инфекции необходимо соблюдать правила безопасности – социальную дистанцию, ношение масок и дезинфекцию рук.

«К этим правилам сейчас прибавилась вакцинация. Она сыграет важную роль в плане пресечения распространения заболевания. Во всем мире есть надежда, что ситуацию можно будет стабилизировать посредством вакцинации», - отметила Г.Саакян.

По словам эксперта, с учетом темпов распространения инфекции в стране, для Армении было весьма важным как можно быстрее приобрести вакцину для граждан, входящих в группы риска.

«Путем вакцинации мы должны попытаться, в первую очередь, пресечь летальные исходы от COVID-19. Все существующие виды вакцины предоставляют такую возможность. То есть, вакцинация – не есть 100-процентная гарантия от того, что человек не заболеет коронавирусом. Однако вакцинация дает возможность не заболеть, либо если все же человек заболел, то перенести заболевание легко, без необходимости госпитализации. Это, кстати, касается не только вакцины от коронавируса. Другие вакцины (прим. против других заболеваний) тоже так работают. То есть вакцинация – 100-процентная гарантия сохранения жизни людей» - подчеркнула эксперт.

По словам эксперта, массовую вакцинацию групп риска в Ереване планируют начать с 7-8 апреля текущего года, в областях - чуть позже. Однако делается все, чтобы и в областях процесс вакцинации начался как можно скорее.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Ранее в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V», которой были привиты порядка 600 лиц из групп риска. 28-го марта в Армению была доставлена первая партия (24 тыс. доз) вакцины Astra Zeneca, приобретенная в рамках инициативы Covax Facility, которая будет применяться для массовой вакцинации граждан. Приоритет при вакцинации граждан страны отдается группам риска: медработникам, лицам от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет, постояльцам и сотрудникам центров по уходу за пожилыми.

Главное фото: armenpress.am