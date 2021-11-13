Вакцинация детей старше 12 лет: ответы на вопросы казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК ответили на вопросы касательно вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делать ли вакцинацию, если у ребенка достаточно сильный иммунитет?

Как поясняет Минздрав, вакцина против КВИ дает привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции.

«К сожалению, естественный специфический иммунитет не всегда сможет противостоять инфекциям, вследствие чего при инфицировании непривитых есть высокий риск заболевания и развития осложнений. Частота осложнений после заболевания инфекцией и после вакцинации несоизмеримы. Так, при заболевании коронавирусной инфекцией примерно в 15% случаев заболевание протекает с необходимостью применения кислородной терапии, еще у 5% состояние больных является критическим. Тяжелые формы заболевания с высокой вероятностью могут развиться у пожилых людей и у пациентов с сопутствующими заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания», - рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечается, что регистрация тяжелых неблагоприятных проявлений после иммунизации против КВИ практически на нулевом уровне. Регистрируемые в других странах реакции на введение вакцин ожидаемые и не относятся к тяжелым, частота в пределах допустимых показателей.

Не снижают ли вакцины естественный иммунитет?

«Вакцины не снижают естественный иммунитет. Нет ни одного исследования, которое доказывает влияние вакцинации на врожденный иммунитет. Если речь идет касательно нидерландского исследования, что прививка вакциной Comirnaty (Pfizer) ослабляет врожденный иммунитет, то это не соответствует действительности. Выводы данного исследования интерпретированы неверно. В этой связи ученым, проводившим исследование, дано разъяснение, что «некоторые интерпретирует» результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось в виду». Суть исследования - показывать, насколько тонко работает иммунная система на молекулярном уровне, и врожденный иммунитет можно «тренировать»», - пояснили в Комитете.

Защищает ли вакцина БЦЖ, сделанная детям, от коронавируса? Может не надо принимать Pfizer?

«Вакцина БЦЖ применяется для специфической профилактики туберкулеза, и эта вакцина защищает от тяжелых форм туберкулеза (милиарный диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит). В мировой практике отсутствует научно обоснованное доказательство о влиянии наличия вакцинации на защиту от КВИ. В этой связи, вакцинация против туберкулеза не может защитить от коронавирусной инфекции. С целью защиты от КВИ рекомендуется получение прививки против данной инфекции. Подросткам на мировом уровне рекомендована вакцина Comirnaty (компании «Pfizer»), поэтому для защиты от КВИ подросткам предлагается данная вакцина для специфической защиты от КВИ», - объяснили казахстанцам.

Не перегружает ли вакцина иммунную систему?

Как отмечают в Комитете, иммунная система человека ежедневно встречается с множеством антигенов и справляется с ними, и обеспечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе вакцины, никоим образом не могут перегружать организм и направлены на выработку специфической иммунной защиты против КВИ.

Можно ли получить вакцину не через инъекцию, а перорально?

«Нет. В соответствии с инструкцией производителя вакцина Comirnaty (Pfizer) вводится внутримышечно», - ответили в Минздраве.

Напомним, вчера в столицу привезли 35100 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer. Вакциной будут прививаться дети в возрасте от 12 до 18 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы.

Прививать вакциной Pfizer начнут в Нур-Султане с 15 ноября. Ранее в управлении общественного здравоохранения рассказали, в каких медицинских организациях столицы будет доступна американская вакцина.

Тем временем в Алматы уже началась вакцинация подростков препаратом Pfizer.