+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вакцинация беременных женщин и подростков продолжается в Казахстане

14 Февраля 2022 11:36
Поделиться:
Вакцинация беременных женщин и подростков продолжается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане первым компонентом привито более половина населения страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие вакцины доступны в Казахстане, рассказали в Минздраве
Сколько пациентов с коронавирусом находятся в стационарах Алматы Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer

«На сегодняшний день в республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодняшний день привито по республике первым этапом 9,2 млн. человека, охват составил 81% от подлежащего контингента и 52% от всего населения», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

Вторым этапом привито 8,8 млн. человек, охват – 77% от подлежащего контингента и 48% от всего населения.

«Продолжается вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет, беременных и кормящих женщин на добровольной основе, которые наиболее подвержены повышенному риску тяжелых заболеваний против КВИ. Вакцинировано с применением вакцины «Комирнати» компании «Пфайзер» - 710 тыс. человек, в том числе 586 тыс. подростков в возрасте 12-17 лет, 28 тыс. беременных женщин, 91 тыс. кормящих женщин», - отметила министр.

«С 22 ноября 2021 года начато проведение ревакцинации против КВИ в стране среди лиц из групп риска, подлежащих ревакцинации против КВИ. Общее количество ревакцинированных – 1,9 млн. человек», - заключила глава Минздрава.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Какие вакцины доступны в Казахстане, рассказали в Минздраве
Сколько пациентов с коронавирусом находятся в стационарах Алматы
Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК
Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Кадровые назначения в РК за неделю
3 Аким Алматы почтил память жертв январских событий
4 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
5 Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели
6 Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Читайте также
Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Кадровые назначения в РК за неделю
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив