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Вакцинация беременных женщин и подростков продолжается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане первым компонентом привито более половина населения страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день в республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодняшний день привито по республике первым этапом 9,2 млн. человека, охват составил 81% от подлежащего контингента и 52% от всего населения», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.
Вторым этапом привито 8,8 млн. человек, охват – 77% от подлежащего контингента и 48% от всего населения.
«Продолжается вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет, беременных и кормящих женщин на добровольной основе, которые наиболее подвержены повышенному риску тяжелых заболеваний против КВИ. Вакцинировано с применением вакцины «Комирнати» компании «Пфайзер» - 710 тыс. человек, в том числе 586 тыс. подростков в возрасте 12-17 лет, 28 тыс. беременных женщин, 91 тыс. кормящих женщин», - отметила министр.
«С 22 ноября 2021 года начато проведение ревакцинации против КВИ в стране среди лиц из групп риска, подлежащих ревакцинации против КВИ. Общее количество ревакцинированных – 1,9 млн. человек», - заключила глава Минздрава.
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