Вакцина против коронавируса в Казахстане: разработчик испытал на себе и рассказал о ее эффективности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, разработчик казахстанской вакцины от коронавируса COVID-19 Леспек Кутумбетов является одним из тех, кто первым испытал вакцину на себе. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о своем самочувствии, и как институту за короткое время удалось разработать препарат.

- Леспек Бекболатович, как Ваше самочувствие? Как вакцина действует на Ваш организм?

- Я и еще шесть моих коллег привились нашей вакциной. После привития особых патологий не было на месте введения. Наше общее состояние нормальное. Уже прошло более двух недель. Ежедневно проводится термометрия. Наблюдаемся. Измеряем давление. Отбираем пробы крови на исследование на наличие иммунитета. Можно сказать, что вакцина безвредна. Ни у кого из сотрудников никаких патологий не было. По гематологическим показателям уже появляются защитные антитела в организме, в крови. Я думаю, что все нормально.

- Вакцинированные люди потом будут болеть?

- Если в организме появились противовирусные антитела, которые нейтрализуют вирус, то человек не должен заболеть. Я в своей практике не встречал, чтобы люди или животные с антителами повторно заболели.

- То есть после привития можно находиться без маски и не опасаться?

- Можно свободно ходить без маски. Но все равно в стране масочный режим еще сохраняется. В любом случае, маски нужны, чтобы окружающие люди не сторонились. Общий режим надо соблюдать.

- Сейчас ученые по всему миру пытаются разработать вакцину против коронавируса. Россия недавно зарегистрировала ее первой. Чем могут отличаться вакцины?

- Вообще-то имеется разные вакцины. Есть традиционные, которые готовятся очень долго. Это, в первую очередь, живые вакцины. Это обычный вирулентный вирус, который вызывает болезнь. У него принудительно снимают патогенные свойства, и вирус становится как вакцинный. Он размножается в организме и создает иммунитет.

Есть второй тип - инактивированная вакцина, то есть убитая, которую мы сейчас разработали. Это обычный вирус, который убивается химическими препаратами (туда добавляются иммунностимулирующие препараты), и применяется как вакцина. Сейчас появилось новое поколение вакцины: векторные, субъединичные. Они готовятся методом генной инженерии. Отбирается кусочек генома вирулентного вируса и вставляется в другой вирус, тот который не является вирулентным. Делается такая комплексная модицификация и используется как вакцина.

В нашем институте готовятся пять вакцин. Две традиционные вакцины: инактивированная и живая. Далее вакцина нового поколения - векторная - на основе двух разных вирусов. Пятая вакцина - субъединичная. Она готовится методом генной инженерии. Такое множество вакцин ни на одном предприятии не готовится, даже за рубежом. В Казахстане только у нас. В других странах каждое предприятие разрабатывает по одному или по два вида вакцины. В основном везде готовится новый тип вакцины – векторная, потому что здесь работа ведется не вирулентным, а генетически модифицированным комплексом. Работать с ним безопасно.

Насколько мне известно, Россия представляет векторную вакцину, приготовленную методом генной инженерии. У них, скорее, заранее были заготовки, и поэтому они более быстро вышли на производство.

- Ваш институт, в первую очередь, приготовил традиционную вакцину?

- Да. Потому что ее технология давно известна. Она быстрее готовится. Поэтому мы в первую очередь представили инактивированную вакцину. На втором плане у нас субъединичная вакцина, такая же, как австралийская. Она тоже показывает очень хорошие результаты. Она идет следом. Третья вакцина - векторная, уже практически готова и приступаем к испытаниям. Последней пойдет живая вакцина. Она тоже почти готова, осталось только проверить.

- Как вам удалось разработать вакцину за короткий срок? Ранее специалисты говорили, что на разработку уходит минимум год…

- Всё зависит от материально-технической базы и специалистов. Наш Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности работает уже 60 лет. Его специализация строго вирусологическая. За свое существование он создал очень много вакцинных препаратов, которые занимают первые места в мире. Это вакцины против болезней животных. У нас есть несколько вакцин, которые не имеют аналогов в мире. Это самые лучшие вакцины в мире. Их не много. Институт по этим показателям может сравниться с мировыми брендами в отрасли вирусологии. В нашем институте работа на 90% связана с вирусными возбудителями, и все эти работы направлены на создание вакцинных препаратов. Здесь собрались высококвалифицированные специалисты еще с советских времен, которые владеют всеми методами создания вакцинных препаратов.

Мы приложили все усилия. Работали круглосуточно. Начали разработку с марта. И нам удалось создать вакцину в течение двух месяцев. Параллельно шло ее изучение на клинических испытаниях.

- Была информация, что уже в сентябре в Казахстане вакцина против COVID-19 будет применяться среди широкого круга населения. Это так?

- Дело в том, что эти медицинские препараты пройдут испытания на людях в несколько фаз. Это уже после того, как они пройдут испытания на животных, в последнюю очередь на обезьянах - на человекоподобных. По требованиям ВОЗ имеется четыре фазы испытания. Первая - проверяется на ограниченном количестве людей, добровольцах. Проверяется ее безвредность. После этого допускается испытание на иммуногенность, насколько эффективен препарат на целевое назначение. Сюда уже входит большее количество людей. это определяется по-разному в разных странах. В третью фазу входит группа из более 1000 человек. У нас в сентябре идет первая фаза клинических испытаний. Отбираются добровольцы из более чем 40 человек.

- Можем ли мы сказать, что к концу года все население Казахстана будет вакцинировано?

- Это зависит от Министерства здравоохранения, Правительства, Президента. Если нам одобрят, то мы постараемся в ускоренном темпе произвести и выдать в здравоохранение для применения.

- Добровольцами могут быть все?

- Имеются определенные ограничения. В первой фазе могут пройти вакцинацию люди в возрасте от 15 до 50 лет. И это должны быть те, которые ранее не болели коронавирусом.

- Спасибо за беседу!

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Ранее сообщалось, что казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания. На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности - вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан.

Позже генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья назвала примерные сроки клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ориентировочно в начале сентября планируется выйти на клинические испытания (на человеке). Она пояснила, что есть определенные международные требования по тестированию вакцин.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

Доклинические испытания будут завершены 20 августа 2020 года. После получения разрешения МЗ РК с сентября 2020 года ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добробольцах, не имеющих антител на COVID-19 (I фаза).

В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.

Также сообщалось, что во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация Казахстана для обсуждения вопросов закупа российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной первой в мире. В Минздраве РК прокомментировали возможность закупа российской вакцины.

В свою очередь напомним, что 12 июня 2020 года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как велась разработка вакцины против коронавируса. О результатах, достигнутых отечественными учеными, рассказал заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутумбетов.



