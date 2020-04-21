Вакцина против коронавируса: первые результаты казахстанских ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях широкого распространения коронавирусной инфекции в мире разработка вакцины против этого вируса стала самым актуальным вопросом. Казахстанские ученые также активно включились в исследовательскую работу.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов рассказал о результатах, достигнутых отечественными учеными.

– Леспек Бекболатулы, сегодня стало очень актуальным создание препаратов против Covid-19. На какой стадии сейчас разработка вакцины против коронавируса?

– В нашей стране заболевание, вызванное Covid-19, впервые зарегистрировано 13 марта текущего года. В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, наш Президент Касым-Жомарт Токаев через Министерство образования и науки дал поручение специалистам в области вирусологии разработать вакцину. Министерство 16 марта направило письма в два учреждения, одно из которых – наш институт, а второе – Национальный центр биотехнологий.

С первого дня специалисты обоих учреждений начали разрабатывать специальную научно-исследовательскую программу и 23 марта начались исследовательские работы.

Отвечая на вопрос, могу сообщить, что в течение трех недель в нашем институте были выделены специальные клетки, зараженные возбудителем болезни – вирусом «SARS-CoV-2», изучаются его биологические свойства и геномная структура. Два учреждения в соответствии с государственной программой разработают три векторные и одну субъединичную или белковую вакцины. Наш институт создаст две векторные и одну белковую вакцины. Все указанные вакцины – структуры, создаваемые методами генной инженерии. В настоящее время наши ученые подготовили векторы, которые являются транспортной основой вакцины, и адаптируют их к питательным биологическим субстратам. Если говорить об этапах, то можно считать, что разработка вакцины на первом этапе. Конечно, разработка каждой вакцины осуществляется по своей технологии, и сроки прохождения этапов разные.

– Сколько человек привлечено к созданию вакцины?

– Разработка вакцины против любой болезни – сложный и ответственный процесс. Вакцина будет вводиться людям, поэтому каждому аспекту уделяется пристальное внимание. Нужно обеспечить безвредность вакцины, и чтобы она создавала сильный иммунитет против болезни. Разработка вакцины – многогранный, требующий комплексных методик научно-исследовательский процесс. Соответственно, оба учреждения, получившие задания, мобилизовали на эту работу своих лучших, высококвалифицированных ученых специалистов. В создание вакцины включены несколько лабораторий в двух учреждениях. В нашем институте в данной работе участвуют около 80 процентов ученых.

– О каких результатах Вы можете сейчас рассказать? Сколько, примерно, нужно времени, чтобы вакцина была готова?

– В настоящее время из биологических проб больных людей выделен репродуктивный вирус и изучаются его биологические, генетические свойства на культуре клеток обезьян. Отобраны векторы, которые станут основой для создания вакцины, ведется их адаптация к размножению на культурах клеток. На следующей ступени исследования в генную структуру векторов будут вводиться заранее определенные специальные гены, вызывающие иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Эта работа будет вестись после того, как будут определены и выделены гены вируса, производящие белки, вызывающие иммунитет. В частности, вакцины будут разделены на несколько групп, а разработка технологии производства каждой вакцины, ее производство требует разных сроков. Например, для разработки технологии производства живой вакцины нужно несколько лет, а «убитой» или инактивированной вакцины – лишь несколько месяцев. В настоящее время для создания генно-инженерных вакцин – векторных, белковых, геномных, – при наличии необходимых составов и оборудования, достаточно нескольких месяцев. Но, с точки зрения повседневных исследований, не все идет по плану. В этой работе достижение правильных результатов зависит от деловитости и научной компетентности исследователя, его помощников и коллег.

– Если вакцина будет готова, сколько времени будут длиться испытания?

– Готовая вакцина, прежде, чем войти в повседневную практику, должна пройти несколько этапов испытаний. Это требование, правило Всемирной организации здравоохранения. Вначале вакцина испытывается на лабораторных животных. В ходе всех испытаний, в первую очередь, уделяется особое внимание безопасности вакцины. Во вторую очередь, уделяется внимание ее способности формировать иммунную защиту против болезни. Конечно, это основные свойства всех лекарств, поэтому ввод вакцины в практику зависит от этих свойств. Вакцина, прошедшая лабораторные испытания, проходит доклиническую проверку на лабораторных животных, в том числе обезьянах. Если не будет организационных проблем, это испытание требует 2-3 месяцев. После этого вакцина попадает на клинические испытания. Это испытание состоит из четырех этапов и проводится на добровольцах. Особенность каждого уровня состоит в количестве людей, участвующих в испытании. Срок этого испытания также зависит от оперативной организации, согласования с нужными правовыми учреждениями. Каждый уровень испытания требует 3-4 месяца. В чрезвычайной ситуации, а я считаю, что пандемию можно отнести к чрезвычайной ситуации, уполномоченные органы могут сократить этапы клинического испытания, и тогда можно вводить вакцину в общую практику.

– Созданы ли условия для ученых, разрабатывающих вакцину? Насколько они обеспечены необходимым оборудованием?

– Вообще, НИИ проблем биологической безопасности расположен в отдалении от крупных населенных пунктов. Поэтому, здесь легче предотвратить опасность от работы с возбудителями особо опасных заболеваний, а также нет опасности для окружающей среды. Имеются все условия для эффективной работы ученых. Все квалифицированные специалисты в области вирусологии в нашей стране, а также некоторые известные ученые России работали в нашем институте. Сотрудники живут в многоэтажных домах в поселке городского типа. Институт располагает своей поликлиникой, общежитием для молодежи. Имеются спортплощадка с полями для футбола и волейбола. Лаборатории обеспечены всем необходимым техническим оборудованием. Конечно, среди лабораторного оборудования немало устаревшего. Для обновления его в этом году государством выделены значительные средства. Исследовательские работы с коронавирусом ведутся в специальной лаборатории третьего уровня биологической безопасности. Сотрудники используют защитные костюмы и специальные средства.

– Спасибо за беседу.



