Вакцина Pfizer эффективна на 90% у детей в возрасте от 5 до 11 лет - исследование

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вакцина против COVID-19 «Pfizer-BioNTech» эффективна на 90,7% в профилактике симптоматических форм коронавируса у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом объявила компания Pfizer в пятницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фармакологическая компания сделала заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины для этой возрастной группы в США, которая размещена на сайте Федерального агентства по лекарственным средствам США (FDA).

Американское ведомство установило, что почти в каждом случае эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти от коронавируса превосходила любые потенциальные побочные эффекты у детей.

По данным Pfizer, эффективность вакцины против симптоматических форм вируса по крайней мере через семь дней после второй дозы составила 90,7 %, основываясь на результатах исследования среди 2250 детей в возрасте от 5 до 11 лет, из которых 1500 получили вакцину, а 750 получили плацебо.

Компания Pfizer также заявила, что после вакцинации не наблюдалось никаких тяжелых заболеваний и случаев мультивоспалительного синдрома или миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Доза была адаптирована к 10 микрограммам на инъекцию для детей, по сравнению с 30 микрограммами, назначаемым старшим группам.

Эти результаты следуют за объявлением, сделанным Pfizer месяц назад, о том, что их вакцина «безопасна и эффективна» для использования у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ранее компания предоставляла результаты об иммунном ответе, но не об эффективности их средства.

Консультативный комитет Федерального агентства по лекарственным средствам США, состоящий из внешних экспертов по вакцинам, должен 26 октября провести очередное заседание для изучения заявки Pfizer.

Если органы здравоохранения США одобрят вакцину Pfizer для детей 5-11 лет, инъекции в данной группе могут начаться уже в начале ноября текущего года. Поскольку власти США объявили в начале этой недели, что планируют ускорить распределение миллионов доз вакцины по всей стране.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также начало на текущей неделе оценку заявки на расширение использования вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech для детей старше 5 лет.

По словам представителя Целевой группы Бельгии по вакцинации, страна примет решение о вакцинации детей в возрасте до 12 лет в соответствии с оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам.

В настоящее время Сертификат вакцинации т.н. Green Pass, содержащий данные о вакцинации против коронавируса либо результатов тестов, требуется в большинстве стран Евросоюза у населения старше 12 лет при посещении общественных мероприятий, кафе, ресторанов.

Напомним, cпециалисты Киотского университета установили, что эффективность вакцины от Pfizer составляет 85-96%.



