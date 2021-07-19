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    Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи – Касым-Жомарт Токаев

    19 Июля 2021, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

    «Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Глава государства подчеркнул, что других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии.

    «Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок», - сказал он.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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