Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Вагоны-термосы выпускают в СКО

    11 Октября 2022, 10:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обсудил с руководством завода, выпускающего вагоны-термосы, планы по дальнейшему развитию предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что компания «Cool Infinity» наладила производство вагонов-термосов. В прошлом году собрали уже 140 единиц, план этого года – 150.

    «Только для компании «Маслодел» предприятие выполнило заказ на 120 вагонов. Получили контракт на изготовление 50 вагонов-рефрижераторов для Азербайджана. Сейчас на заводе работают 128 человек, планируют довести количество сотрудников до 200. Сумма налогов этого года составит 150 млн тенге. Общий объем инвестиций составит 4,4 млрд тенге. Фонд развития промышленности одобрил кредит на 9 млрд тенге для покупки станков и оборудования», - написал Кумар Аксакалов в Instagram.

    По информации акима области, завод разрабатывает новую модель – вагон-термос с увеличенной грузоподъемностью. Испытание и получение сертификата запланировано на конец 2022 года.

    Фото:instagram.com/qumaraqsaqalov

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Новый комплекс по производству сыров запустят в Костанайской области
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане