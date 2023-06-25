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    Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США

    25 Июня 2023, 21:49

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Йеллоустоун, передает МИА «Казинформ».

    «Сход поезда с рельсов и падение вагонов в реку Йеллоустоун недалеко от Твин Бриджес-роуд привел к закрытию некоторых участков рек. Просим избегать контактов с водой из-за возможного попадания вредных веществ в воду», - сообщает управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны в сети Twitter.

    Из-за падения вагонов произошла утечка нефтепродуктов в реку и из-за этого власти штата частично закрыли реку для рыболовства, катаний на лодках и плавания.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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