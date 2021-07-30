Вагоны-рефрижераторы начнут выпускать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет инвестиционных проектов планируют выпускать автономные рефрижераторные вагоны, производить кирпич и увеличить мощности переработки сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2016-го года в Таыншинском районе работает маслозавод «Тайынша май», построенный совместно с китайскими партнерами. В прошлом году здесь открыли выщелачивательный цех, позволяющий увеличить уровень отжима на 15%. Таким образом, из одной тонны масличных культур будут получать 400 литров масла, до запуска цеха – 350 литров. Мощность завода возрастет до 180 тысяч тонн масла в год.

В июне в Петропавловске началось строительство маслоэкстракционного завода. Предприятие будет перерабатывать 370 тысяч тонн сырья в год. Сумма инвестиций – 15 млрд тенге.

По проекту российско-казахстанской компанией Cool Infinity производят изотермические вагоны-термосы. Всего с начала реализации проекта произведено 102 вагона-термоса. К началу августа выпустят еще 20. План на этот год - 150 вагонов.

Осваивают на предприятии производство автономных рефрижераторных вагонов. Уже выпустили два опытных образца, которые прошли испытания. В сентябре рассчитывают получить сертификат образца ЕАЭС.

В Кызылжарском районе строят кирпичный завод. Сумма инвестиций превышает 1,5 млрд тенге. Мощность завода составит 150 тысяч штук кирпичей в сутки. Это позволит на 30% закрыть потребность региона в этом строительном материале. Сейчас идут строительно-монтажные работы, монтаж оборудования. Завод планируют запустить в этом году.

Завершается строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит. Прибывает оборудование из Китая.

Североказахстанская компания ТОО «Радуга» планирует запустить фабрику бумажной продукции.

На месторождении олова «Сырымбет» построят горно-обогатительный комбинат. В ближайшее время начнется строительство вахтового поселка, лаборатории и поставка оборудования.

Фото иллюстративное: www.wikiwand.com