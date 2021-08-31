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      Северо-Казахстанская область

    Вагоны-холодильники выпускают в СКО

    31 Августа 2021, 22:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заводе Северо-Казахстанской области освоили производство вагонов-рефрижераторов. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона рассказал о поездке на Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на базе которого компания «Cool Infinity» реализует инвестиционный проект по производству вагонов-термосов. ·

    По информации акима области, за два года выпустили 60 вагонов-термосов. С начала этого года - 82 вагона. До конца года планируют собрать еще 57 вагонов и довести объем продукции до 5 млрд тенге.

    «В Казахстане нет аналогов такому предприятию. Все основные процессы по изготовлению вагона делают местные заводчане, уровень локализации составляет 70%. На заводе освоили новый тип продукции: рефрижераторный вагон. Это «большой холодильник на колесах». Скоропортящиеся продукты можно хранить в течение 21 дня. Установлено автоматическое оборудование с климат-контролем, управляется через смартфон. Спрос хороший. Интерес проявляют казахстанские и зарубежные компании. Большой заказ поступил от компании «Маслодел», - сообщил К.Аксакалов.

    На заводе сейчас трудятся 210 человек. Планируют создать еще 30 рабочих мест.

    Напомним, в июле в областном акимате сообщали о выпуске опытных образцов вагонов и намерении компании получить сертификат образца ЕАЭС.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность
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