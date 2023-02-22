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    Вагонное купе оборудовал у себя в квартире карагандинец

    22 Февраля 2023, 19:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вагонное купе в квартире дома. Игровую комнату для внуков с необычным дизайном оборудовал пенсионер-железнодорожник Рамазан Тусупбеков. Всю жизнь он проработал в локомотивном депо. А когда вышел на пенсию, занялся сооружением домашнего купе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пенсионер Рамазан Тусупбеков смастерил необычную игровую комнату для внуков. Здесь все как в настоящем вагоне. Ощущается движение за окном, а соответствующие звуки создает экран телевизора.

    С материалами помогали бывшие коллеги и друзья. Автор проекта признается, что сложнее всего было найти подлинные советские подстаканники. У каждого внука есть своя именная полка. Дети отлично проводят здесь время, особенно на летних каникулах.

    «У меня ностальгия такая. Этот вагон-купе сделан по образцу 1985 года. Здесь нет наворотов как в современных Тальго. Я тут использовал материалы со старых списанных вагонов. И в этом вагоне нам и спится хорошо, и дети тут с аппетитом едят», - рассказал Рамазан Тусупбеков.

    Р. Тусупбеков из династии железнодорожников. В локомотивном депо проработал 43 года. Начинал трудовой путь от главного инженера и до руководящей должности. В 2017 году вышел на пенсию.

    «Из армии вернулся в 1974 году. За спиной у меня была учеба в училище по специальности «электрик». Я устроился в электровозное депо, и там отработал до 1995 года», - сказал ветеран-железнодорожник.

    Даже после выхода на пенсию Рамазан Тусупбеков не переставал думать о работе. Пенсионер не скрывает, что большую часть времени он проводит в этой комнате. Ведь железная дорога и поезда, были для него, больше чем просто работа.

    Фото из личного архива Рамазана Тусупбекова

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество
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