Вагонное купе оборудовал у себя в квартире карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вагонное купе в квартире дома. Игровую комнату для внуков с необычным дизайном оборудовал пенсионер-железнодорожник Рамазан Тусупбеков. Всю жизнь он проработал в локомотивном депо. А когда вышел на пенсию, занялся сооружением домашнего купе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионер Рамазан Тусупбеков смастерил необычную игровую комнату для внуков. Здесь все как в настоящем вагоне. Ощущается движение за окном, а соответствующие звуки создает экран телевизора.

С материалами помогали бывшие коллеги и друзья. Автор проекта признается, что сложнее всего было найти подлинные советские подстаканники. У каждого внука есть своя именная полка. Дети отлично проводят здесь время, особенно на летних каникулах.

«У меня ностальгия такая. Этот вагон-купе сделан по образцу 1985 года. Здесь нет наворотов как в современных Тальго. Я тут использовал материалы со старых списанных вагонов. И в этом вагоне нам и спится хорошо, и дети тут с аппетитом едят», - рассказал Рамазан Тусупбеков.

Р. Тусупбеков из династии железнодорожников. В локомотивном депо проработал 43 года. Начинал трудовой путь от главного инженера и до руководящей должности. В 2017 году вышел на пенсию.

«Из армии вернулся в 1974 году. За спиной у меня была учеба в училище по специальности «электрик». Я устроился в электровозное депо, и там отработал до 1995 года», - сказал ветеран-железнодорожник.

Даже после выхода на пенсию Рамазан Тусупбеков не переставал думать о работе. Пенсионер не скрывает, что большую часть времени он проводит в этой комнате. Ведь железная дорога и поезда, были для него, больше чем просто работа.

Фото из личного архива Рамазана Тусупбекова