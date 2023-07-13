В зоопарке Шымкента животных кормят мороженым из-за жары

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Едва столбики термометров в мегаполисе поднялись выше 40 градусов, в рацион зверей добавили холодные лакомства, которые должны помочь пережить жару, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

Особенно угощения пришлись по вкусу медведям и мартышкам. Мороженым кормят не каждый день, чтобы животные не заболели, говорят специалисты.

«Для волков, медведей и барсов отведены специальные бассейны. Для архаров, жирафов и горных козлов предусмотрен контрастный душ, 3-4 раза в день.

В целом, частота угощений и обливаний зависит от особенностей того или иного животного. К примеру, леопардам и пуме на ночь включаем кондиционер в вольерах», - говорит биолог-экскурсовод зоопарка Шымкента Багдат Амзебек.

Хищникам дают охлажденное мясо, а травоядным — прохладный арбуз и дыню. Еще одно спасение в изнуряющую жару – это контрастный душ. Из шланга зверей поливают сейчас три раза в день. В вольерах животных, которые тяжело переносят зной, установили кондиционеры. Сейчас в шымкентском зоопарке живут почти 3 тысячи животных.

Ранее сотрудники карагандинского зоопарка угощали животных мороженым, спасая от жары.