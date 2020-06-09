В ЗКО впервые заработала лаборатория молекулярно-генетических исследований

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Уникальная лаборатория для исследований в отраслях АПК впервые открыта в испытательном центре ЗКАТУ им. Жангир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деятельность лаборатории, в первую очередь, направлена на проведение молекулярных и геномных исследований животных, что позволит сельхозтоваропроизводителям на самых ранних стадиях прогнозировать продуктивность, получать достоверную информацию по генетическим заболеваниям животных. Кроме того, здесь ученые смогут разрабатывать эффективные биопрепараты для животноводства и новейшие средства защиты растений.

По словам директора испытательного центра, доктора биологических наук Индиры Бейшовой, целевыми потребителями услуг лаборатории университета уже становятся аграрные предприятия, занимающиеся разведением племенных сельскохозяйственных животных – претенденты на государственное субсидирование.

«Согласно Закону РК «О племенном животноводстве» и приказу министра сельского хозяйства РК «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» для определения чистопородности и происхождения племенных животных обязательна их ДНК-паспортизация. Такие показатели племенных животных, как плодовитость, качество и объем мяса, молока, шерсти и т.д. напрямую зависят от его родословной, а также влияют на экономическую ценность животного. До недавнего времени, при разведении животных прибегали к традиционному селекционно-племенному методу, который основывается на фенотипических показателях и продуктивности животных - бонитировка, после этого ценность животных определяется качеством полученного от них потомства на протяжении нескольких поколений. Современный метод – ДНК-паспортизация – позволяет не только проводить анализ структуры генофондов и генетический мониторинг популяций животных, но и генетическую идентификацию и паспортизацию пород сельскохозяйственных животных местной и зарубежной селекции, а главное - в ближайшие 3-5 лет поможет повысить эффективность селекционно-племенной работы в животноводстве на 5-10 %», - рассказала И.Бейшова.

Стоит отметить, что лаборатория молекулярно-генетических исследований ЗКАТУ имени Жангир хана единственная в западном регионе Казахстана. В данное время всего 5 научных центров в центральной и южной частях республики оснащены аналогичным оборудованием, но их отдаленность вызывала массу проблем для руководителей племенных хозяйств нашего региона в плане доставки биоматериалов. Теперь услуги по ДНК-паспортизации для местных сельхозтоваропроизводителей будет оказывать лаборатория университета, проводя идентификацию животных и паспортизацию с подтверждением отцовства и занесением данных в ИАС (информационно-аналитическую систему) – республиканская база данных сельскохозяйственных животных.

Цены на услуги лаборатории варьируются от 6 до 10,5 тысяч тенге за анализ, но, договором об оказании услуг предусмотрена скидка для крупных сельхозформирований, поголовье которых составляет более 500 голов скота.



