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    В ЗКО ужесточают карантинные меры

    26 Июня 2021, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области ужесточают карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача ЗКО №14 от 26 июня 2021 года «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области».

    В документе отмечено - акимам районов и города Уральск ЗКО, государственным органам и предприятиям, правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений, Палате предпринимателей ЗКО, субъектам предпринимательства всех форм собственности обеспечить:

    1) Реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Западно-Казахстанской области по критериям ограничений работы красной зоны, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

    2) запретить проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки др.) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте«Ashyq»;

    3) запретить проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе «выходного дня» на открытом воздухе);

    4) Проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

    5) В общественных местах на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции.

    6) разрешение работы детских оздоровительных загородных лагерей согласно приложения 18 постановления ГГСВ РК № 67 от 25 декабря 2020 года.

    В заключение поясняется, что режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавируснойинфекцииCOVID-19 на территории области.

    Настоящее постановление вводится в действие с 28 июня 2021 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Общество Коронавирус в РК
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