Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В ЗКО сотрудник транспортной полиции спас роженицу

    7 Февраля 2022, 13:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области сотрудник транспортной полиции спас роженицу, успев доставить ее в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    Шестого февраля в 3-4 километрах от станции Казахстан (г. Аксай) 38-летняя Аиза Жолдаспаева вместе с супругом Нурболом на пассажирском поезде сообщением «Уральск-Алматы» направлялась в Актобе. Однако, как только поезд проехал станцию Казахстан, 38-летней пассажирке, которая находилась на 8 месяце беременности, внезапно стало плохо, открылось сильное кровотечение.

    Поезд экстренно остановился, машинист-диспетчер по рации передал, что срочно требуется скорая помощь. Первым на место приехал Мукатай Аяпов, начальник Линейного отдела полиции на станции Казахстан. Так как поезд стоял в степи, скорая помощь не смогла добраться до него. Тогда Мухатай Аяпов на себе вынес женщину через сугробы снега, посадил в свою машину и привез в Бурлинскую районную больницу, где ей сразу же сделали операцию (кесарево сечение). Родилась девочка.

    Подполковник полиции Мукатай Аяпов говорит, что изрядно поволновался. Понимал, что время идет на минуты.

    Супруг роженицы Нурбол Жолдаспаев сказал, что сейчас роженица с дочерью чувствуют себя хорошо. Он также выразил огромную благодарность сотрудниками транспортной полиции и пожелал дальнейших успехов в работе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Цвет глаз, волос и национальность с помощью ДНК могут определить судебные эксперты МВД
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске