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    В ЗКО при пожаре спасено и эвакуировано 45 человек, двое погибших

    31 Августа 2023, 12:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2023 года в 05 часов 19 минут поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Уральск , ул. Есенжанова 1/1. По приезду установлено, что по данному адресу горело подсобное помещение на 8 этаже многоэтажного жилого дома. Пожар произошел на площади около 60 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Силами огнеборцев спасено 18 человек, из них 2 детей, эвакуировано 27 человек, из них 7 детей. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с признаками отравления продуктами горения, также в карете скорой помощи скончалась женщина 1979 года рождения. В областную больницу были госпитализированы 2 человека 1965 и 1937 годов рождения с диагнозом отравление угарным газом средней тяжести.

    На месте происшествия работали 68 огнеборцев и 20 единиц техники Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

    Пожар локализован в 06 часов 09 минут и полностью ликвидирован в 06 часов 34 минуты.

    Причина пожара устанавливается. Предварительно рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.

    Для установления причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Пожар ДЧС
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