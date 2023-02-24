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    В ЗКО по одномандатным округам зарегистрированы 543 кандидата

    24 Февраля 2023, 13:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области по одномандатным округам зарегистрированы 543 кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков, дополнительно присоединились к предвыборной гонке 64 кандидата по партийным спискам.

    По одномандатным округам в регионе было выдвинуто 629 человек. В том числе, из 14 человек, выдвинутых в Мажилис, зарегистрированы 11. Из 606 человек, выдвинутых в маслихаты, прошли регистрацию 532. В областной маслихат стремятся пройти 48 кандидатов по 15 округам, в городские маслихаты 81 по 24 округам, в районные маслихаты 403 по 134 округам.

    Из числа самовыдвиженцев 40 кандидатов отказались от участия в выборах и забрали свои документы, 34 не прошли регистрацию по причине неуплаты взноса. Среди кандидатов 70 % мужчин, остальные женщины. Самому молодому кандидату 22 года, самому старшему 68 лет.

    «В настоящее время кандидаты ведут предвыборную агитационную работу. На агитацию им выделены средства в соответствующем объеме», – сказал Г. Капаков.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Мажилис Выборы Маслихат ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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