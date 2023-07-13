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    В ЗКО накрыли новую финпирамиду

    13 Июля 2023, 15:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс до 53 тыс тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

    В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

    «Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в АФМ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Западно-Казахстанская область Финансовая пирамида
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