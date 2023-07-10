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    В ЗКО ликвидировано 29 загораний

    10 Июля 2023, 22:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Оперативными действиями огнеборцев и МИО на текущий момент ликвидировано 29 загораний, в Сырымском, Теректинском, Бурлинском и Казталовском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области на нескольких участках происходит загорание сухой травы.

    На данный час пожар в поселке Айтиево локализован. Площадь загорания 50 га. Сейчас продолжаются работы по тушению загорания в п. Новопавловка. Ориентировочная площадь загорания 25 га.

    Загорание вблизи п. Жана Омир локализовано. Предварительная площадь загорания 17 га.

    Всего по области в тушении задействованы около 400 человек и порядка 90 ед. техники.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Западно-Казахстанская область МЧС Пожар
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