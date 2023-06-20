В ЗКО летним отдыхом и оздоровлением в лагерях охватят более 103 тысяч школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено 103 134 школьника в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

«В 2023 году различными направлениями организации досуга в летний период планируется охватить 103 134 учащихся, или 93,6% от общего числа учащихся 1-10 классов. На сегодняшний день функционируют 680 лагерей различной направленности. Планируется отдых 7310 учащихся в 19 загородных лагерях, 28 282 учащихся в пришкольных лагерях с организацией школьного питания, 59 586 учащихся 370 пришкольных лагерей без организации питания и на профильных площадках, 2931 учащихся в 9 палаточных лагерях. Время каждой смены продолжается 7-10 дней. У каждой смены своя отдельная тема. Для детей разработаны образовательные, экологические, творческие, спортивные программы», – говорится в релизе.

Отмечается, что, в соответствии с приказом и.о. министра здравоохранения от 10 августа 2022 года №ҚР ДСМ-78 обязательным условием для открытия сезонных оздоровительных лагерей является наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям нормативных правовых актов. Перед началом оздоровительного сезона во всех загородных лагерях специалисты СЭС уделяют особое внимание питанию детей, созданию безопасных условий пребывания детей в лагере, прохождению сотрудниками обязательного медицинского осмотра, а также проведению уборки, дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и благоустройству территории, состоянию мест купания, игровых площадок.

В конце мая текущего года заместителем акима области - председателем комиссии по делам несовершеннолетних ЗКО был утвержден «План мероприятий по организации отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 2023 год». В соответствии с планом в течение предстоящего оздоровительного сезона планируется проведение мониторинга всех загородных лагерей.

Как сообщает пресс-служба, в целях организации безопасного летнего отдыха детей продолжаются санитарно-просветительская работа по соблюдению требований санитарных правил в оздоровительных учреждениях по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди детей. Прием детей в лагерь осуществляется при наличии документа о состоянии здоровья «Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь» и справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.