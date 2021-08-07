В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Нурлыбек Мустаев отметил, что у них есть информационная система, в которую ежедневно вносятся данные по заболеваемости.

- С начала августа COVID-19 заболели 108 детей в возрасте до 14 лет, 27 случаев было зарегистрировано у детей возраста 15-17 лет и с 18 до 25 лет было отмечено 46 случаев, 26-40 лет - 183 случая, 41-60 лет - 202 случая и старше 60 лет - 51 случай, - пояснил он.

Также на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова пояснила, что среди беременных тоже есть случаи заражения КВИ.

- Сейчас на лечении в стационарах находится 29 беременных и двое после родов. Еще лечение поучают в стационаре 11 детей. Сложных случаев зарегистрировано не было, - заключила Гульнара Абдрахманова.