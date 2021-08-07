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    В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе

    7 Августа 2021, 20:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Нурлыбек Мустаев отметил, что у них есть информационная система, в которую ежедневно вносятся данные по заболеваемости.

    - С начала августа COVID-19 заболели 108 детей в возрасте до 14 лет, 27 случаев было зарегистрировано у детей возраста 15-17 лет и с 18 до 25 лет было отмечено 46 случаев, 26-40 лет - 183 случая, 41-60 лет - 202 случая и старше 60 лет - 51 случай, - пояснил он.

    Также на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова пояснила, что среди беременных тоже есть случаи заражения КВИ.

    - Сейчас на лечении в стационарах находится 29 беременных и двое после родов. Еще лечение поучают в стационаре 11 детей. Сложных случаев зарегистрировано не было, - заключила Гульнара Абдрахманова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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