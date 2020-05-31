В ЗКГУ им. М. Утемисова госэкзамены пройдут в онлайн-формате

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мировая пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в вузовское образование. Как проходил процесс дистанционного обучения в Западно-Казахстанском государственном университете им. М.Утемисова рассказывает старший преподаватель факультета истории, экономики и права Нафиза Шамакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с чрезвычайным положением в стране, введенным в стране с 15 марта, наш вуз полностью перешел на дистанционное обучение. Учебный процесс проходил в онлайн-формате, технические возможности университета, а также преподавателей и студентов позволили продолжить учебу без проблем. В самом начале у студентов был проведен опрос на предмет их технических возможностей.

Занятия проводились преимущественно через платформу для проведения онлайн-занятий Zoom. Это достаточно удобный сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения. Преподавателями университета была проделана большая работа по переводу учебно-методических комплексов дисциплин в электронную форму, которые затем были размещены на сайте университета. Свои выполненные задания наши студенты размещали на образовательном онлайн-портале Moodle, где преподаватели оценивали выполненные задания», - рассказывает Нафиза Шамакова.

По ее словам, основной акцент в работе был направлен на выпускные группы, которые в этом году получают диплом о высшем образовании. Всего в 2020 году заканчивают учебу в университете 1397 студентов, в том числе по факультету истории, экономики и права 250 человек. Накануне начала летней экзаменационной сессии Министерство образования и науки, с учетом сложившейся ситуации не только в нашей стране, но и во всем мире, предложило 3 варианта проведения экзаменов. Первый вариант предусматривал дистанционную форму проведения экзаменов, но при наличии достаточных технических ресурсов, второй вариант – перенос экзаменационной сессии на более поздние сроки, и третий вариант – оценивать знания студентов на основе суммарно полученных рейтингов.

«Имея все необходимые ресурсы, руководство ЗКГУ им М.Утемисова выбрало первый предложенный вариант, как наиболее подходящий в настоящее время, - говорит Нафиза Шамакова. - В самом начале, на этапе перехода на дистанционную систему обучения, среди преподавателей был проведен вебинар-семинар «Формы подготовки заданий для проведения экзаменов в условиях дистанционного обучения», где полностью прошли предварительную подготовку по формам подготовки и проведения экзаменационных заданий в контексте дистанционного обучения. Помимо имеющихся форм экзаменов в виде тестов, устных и письменных работ, был отмечен положительный эффект КЕЙС-технологии, как в учебном процессе, так и при сдаче итогового контроля (экзамена)».

Если конкретно говорить о проведении государственного экзамена, то по словам педагога, он будет проводиться в форме тестирования в автоматизированной информационной системе АИС «Platonus», когда студент отвечает на вопросы теста в онлайн режиме.

Для проведения всех видов экзаменов в университете разработаны и доведены до студентов пошаговые инструкции сдачи различных форм экзаменов. Учитывая вынужденную необходимость удаленного обучения и работы, компания EBSCO Information Services совместно с Комитетом науки Министерства образования и науки РК в ближайшее время открывает бесплатный доступ для всех ВУЗов и Институтов Академии Наук РК к 17-ти полнотекстовым научным базам данных. В этот список входят мультидисциплинарные и узкоспециализированые базы данных, а также коллекции электронных книг, новостные ленты и многое другое.

«Надеемся, что эти материалы дадут нам возможности для качественного обучения студентов в режиме дистанционного обучения», - сказала Нафиза Шамакова.