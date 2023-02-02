В Жуалынском районе из поломанного автобуса были эвакуированы более 50 человек – МЧС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские спасатели эвакуировали 51 человека из автобуса, который остановился на 570 километре автодороги Алматы-Ташкент из-за поломки двигателя. В автобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана, среди которых пять детей дошкольного возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

На место происшествия выехали спасатели.

Как сообщила пресс-служба, по прибытии на место вызова было установлено, что данный автобус выехал с таможенного поста села Жибек-Жолы (Черняевка) между границами Казахстана и Узбекистана и направлялся в Астану. Однако из-за неисправности двигателя транспортное средство застряло вблизи села Нурлыкент Жуалынского района. Все граждане были доставлены в пункт обогрева, а именно в дом культуры села Нурлыкент и обеспечены горячим питанием.

В 17 часов 30 минут того же дня все пассажиры были отправлены по своим направлениям на дополнительно вызванном из города Шымкента автобусе.

«Пассажиры поблагодарили за оперативную работу всех, кто оказывал помощь», - отмечается в публикации пресс-службы МЧС РК.





Фото: gov.kz